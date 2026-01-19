Disney+ fait le plein de nouveautés avec de gros films, une série culte de votre enfance ou adolescence et une nouvelle série évènement qui pourrait faire beaucoup de bruit.

Nouvelle semaine, nouvelles sorties sur nos plateformes SVOD, notamment sur Disney+ qui charge la mule ce mois-ci avec un film par jour et plein de séries. Comme Netflix ou encore Prime Video, on peut donc s'attendre à pas mal de nouveautés, notamment de très gros films, mais aussi une nouvelle série inédite qui pourrait faire grand bruit.

Tous les films Disney+ de la semaine du 19 au 25 janvier 2025

Un film par jour, la mission semble accomplie pour Disney+ qui remplit encore son catalogue de blockbusters pour petits et grands. On continue donc avec le troisième volet d'Arthur et les Minimoys, mais aussi l'ultime film de la trilogie Taken, avec Liam Neeson. Les amoureux de Marvel pourront également retrouver la première aventure du tisseur avec Spider-Man Homecoming qui opposera Tom Holland à Michael Keaton, alias le Vautour.

Les plus jeunes seront quant à eux aux anges de découvrir l'un des derniers films de la franchise Miraculous, l'héroïne bien de chez nous. Ladybug se rendra à Tokyo et rencontrera sur place de nouveaux alliés mais aussi des adversaires redoutables.

19 janvier Ève

20 janvier Garden State

21 janvier Arthur 3 : La Guerre des deux mondes

22 janvier Pour elle

23 janvier Spider-Man Homecoming Miraculous World Tokyo : Stellar Force

24 janvier Jamais le premier soir

25 janvier Taken 3



Toutes les séries de la semaine du 19 au 25 janvier 2025

Côté séries, Disney+ viendra chatouiller la fibre nostalgique des plus vieux d'entre nous avec la nouvelle saison de son revival de Waverly Place. On retrouvera donc nos camarades sorciers dans leur quotidien, entre rires et petits drames. Mais la série qui marquera la semaine sur Disney+, c'est incontestablement Beauty, la nouveauté horrifique signée Ryan Murphy. Le créateur de succès à qui l'on doit quelques séries notables comme American Horror Story, Nip Tuck, Monstre ou encore Glee et 911, revient en force avec Beauty.

Thriller quelque peu horrifique qui rappelle d'une certaine manière The Substance, la série nous plonge dans un monde où la mode est partie en vrille. Des mannequins meurent de manière horrible et le FBI enquête partout à travers le monde, notamment à Paris, capitale de la beauté. Comme d'habitude avec Murphy, la série a une esthétique bien à elle et peut surtout compter sur un casting cinq étoiles. On retrouvera Evan Peters, chouchou du réalisateur que l'on a pu voir dans American Horror Story, Monstre : Dahmer ou encore Wandavision. Il donnera la réplique à Ashton Kutcher, star révélée par That 70s Show, ou encore Anthony Ramos (Ironheart) et Rebecca Hall (Godzilla x Kong) pour ne citer qu'eux. Une série événement qui pourrait bien faire du bruit sur Disney+.

21 janvier Waverly Place : Les nouveaux sorciers - saison 2

22 janvier Beauty



source : Disney+