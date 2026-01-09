Cette série Apple TV ultra appréciée revient enfin avec une nouvelle saison qui promet du très lourd. La tension est à son maximum et les choses ne sont visiblement pas prêtes de s'arranger.

Apple TV continue de garnir son catalogue de nouveautés et lance aujourd'hui la nouvelle saison d'une série plébiscitée par la critique et les spectateurs, et ce depuis son lancement. Les séries qui cartonnent, la plateforme en est habituée, en témoigne sa dernière série événement en date, Pluribus, très largement félicitée. Un gage de qualité que l'on espère bien retrouver dans la nouvelle saison de cette série d'espionnage efficace.

Une nouvelle saison très attendue pour cette série Apple TV très appréciée

Débutée en 2020, la série d'espionnage israélienne Téhéran a rapidement rencontré le succès sur Apple TV. On y suit Tamar Rabinyan, une hackeuse du Mossad, qui se lance dans une mission d'espionnage très dangereuse en plein cœur de Téhéran pour tenter de détruire un réacteur nucléaire iranien. Malheureusement, la mission est un échec. Dos au mur, elle va devoir prendre tous les risques pour s'en sortir et protéger ses proches. Portée par l'actrice Niv Sultan, véritable révélation qui est autrefois passée par la case Disney Channel, la série d'Apple TV peut également compter sur quelques visages très familiers du petit et du grand écran, comme Hugh Laurie (Docteur House) ou encore Glenn Close, actrice légendaire que l'on ne présente même plus.

Après deux saisons à succès, Téhéran revient donc pour une troisième saison inédite sur Apple TV. La précédente se terminait sur des événements dramatiques et politiques des plus marquants, laissant les fans en suspens. Recherchée plus que jamais, Tamar va devoir une nouvelle fois se lancer dans une labyrinthique opération clandestine avec des ressources plus que limitées. Mais elle pourra compter sur un soutien inespéré alors que la situation dégénère dans le pays. La saison 3 de Téhéran est disponible dès maintenant sur la plateforme à la pomme.

Source : Apple TV