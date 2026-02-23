Après une première saison à succès, la suite de cette monstrueuse série d'Apple TV revient et voit les choses en très grand, en géant même. Il s'agit d'une des séries les plus appréciées de la plateforme, alors que le projet lui-même semblait voué à l'échec sur le papier.

Cette série hyper appréciée est de retour sur Apple TV dès aujourd'hui

Mélanger les films et les séries, c'est désormais monnaie courante pour les grosses productions qui souhaitent construire un vaste univers connecté. Outre Marvel ou encore DC, qui étendent leur univers bien au-delà des longs métrages depuis de nombreuses années, une autre franchise a réussi elle aussi à conquérir le monde : Godzilla et son Monsterverse. Depuis son grand retour en 2014, la franchise s'est développée au travers de 4 films de kaiju et une série sur Apple TV. Monarch Legacy of Monsters est une série ancrée dans le MonsterVerse qui fait le lien entre différents films par la même occasion. Après une première saison réussie et qui a rencontré un très joli succès, elle revient avec une saison 2 dès aujourd'hui sur Apple TV. King Kong et Godzilla devront une fois de plus coopérer pour affronter une nouvelle menace, le Titan X, un cataclysme vivant. En parallèle, Monarch, se rendra sur Skull Island pour enquêter, pendant que Cate (Anna Sawai) et ses camarades continueront leurs investigations, tandis que Lee Shaw (Kurt Russel) survivra à un triste sort.

La saison 2 de Monarch Legacy of Monsters d'Apple TV pourrait également préparer le terrain au prochain gros film, Godzilla x Kong Supernova, attendu quant à lui pour 2027. On ne sait pas encore grand-chose du film si ce n'est que son casting nous vend déjà du rêve avec notamment Kaitlyn Dever (The Last of Us), Sam Neill (Jurassic Park) ou encore Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead) et des visages bien connus de la franchise comme Dan Stevens.

Bande-annonce de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters sur Apple TV dès le 23 février 2026.

Source : Apple TV