La plateforme de SVOD Apple TV coupe l'herbe sous le pied à la concurrence. Si Netflix, Prime Video ou HBO avait eu des ambitions d'adapter ce roman à succès de 2021, c'est trop tard. La marque à la pomme s'en est emparé pour produire une série avec une tête d'affiche qui crève déjà le petit écran. Le nouveau trailer vient de sortir et autant dire que ça promet du lourd pour cet été.

Apple TV prépare sa nouvelle série événement pour juillet 2026

Génie des échecs dans le Jeu de la dame (Netflix), guerrière impitoyable dans Mad Max Furiosa : Une saga Mad Max (George Miller), Anya Taylor-Joy change encore une fois de costume cette année pour un rôle qui devrait mêler ses multiples facettes. Apple TV en fait une virtuose du crime dans Lucky, sa nouvelle série événement.

Lucky transforme l'actrice phare de ces années 2020 en véritable artiste de l'escroquerie. Redoublant sans cesse d'ingéniosité pour duper ses proies, elle enchaîne les coups de plus en plus juteux. Cet appât du gain dévorant l'attire forcément quand la promesse d'1 million de dollars à la clé apparaît. Sauf que cette fois, tout ne se passe pas comme prévu. Apple TV nous prépare une course-poursuite haletante pour cette arnaqueuse qui va devoir échapper au FBI et aux trafiquants pour sauver sa vie et espérer quitter le métier.

Aux côtés d'Anya Taylor-Joy, Lucky rassemblera notamment Annette Bening (Captain Marvel), dans le rôle d'une cheffe de la mafia, Timothy Olyphant (Hitman) en tant que père de l'arnaqueuse ou encore Aunjanue Ellis-Taylor (La Couleur des sentiment) en agent du FBI. La série, qui adapte le roman éponyme de Marissa Stapley, est déjà classifié 16 ans et +. Voilà qui promet un programme violent et haletant, à découvrir à partir du 15 juillet 2026 sur Apple TV.