Tandis que le programme complet d’Apple TV pour juin 2026 n’a pas été annoncé, voici toutes les séries et films confirmés pour le mois prochain sur la plateforme de SVOD.

Le bal des nouveautés reprendra prochainement sur les différentes plateformes de SVOD. Là où la concurrence mise surtout sur des licences populaires, et plus encore sur la quantité, Apple TV continue de prendre à revers la formule traditionnelle du streaming. Ses nouveautés mensuelles se comptent généralement sur les doigts d’une main, mais peu de plateformes peuvent rivaliser avec elle en matière de créativité, de vision artistique, de qualité de production et même de suivi des séries, populaires ou non. Sans surprise, les sorties Apple TV confirmées de juin 2026 tiennent sur un timbre-poste, mais réunissent chacune un casting hollywoodien. Voici ce qui, pour l’instant, vous attend sur la plateforme.

5 juin - Cape Fear Les Nerfs à vif

La première des deux nouveautés confirmées pour juin 2026 sur Apple TV n'est autre qu'une série inspirée du roman The Executioners et du mythique thriller de 1991 signé Martin Scorsese. Cape Fear suit le retour de Max Cady, un criminel manipulateur fraîchement libéré de prison. Bien décidé à régler ses comptes, il s'en prend au couple Bowden, deux avocats autrefois liés à sa condamnation. Comme ses modèles, l’intimidation psychologique, la paranoïa rampante et les tensions familiales, devraient être au centre de cette série Apple TV. Elle sera notamment portée par Javier Bardem (James Bond Skyfall, F1), Amy Adams (Man of Steel, Sharp Objects) et Patrick Wilson (Aquaman, Insidious), avec Martin Scorsese et Steven Spielberg à la production exécutive.

Bnade-annonce en anglais

19 juin - Sugar Saison 2 sur Apple TV

Après une première saison qui mélangeait polar néo-noir et hommage au cinéma hollywoodien, Sugar reviendra sur Apple TV le 19 juin avec une deuxième saison toujours portée par Colin Farrell. L'acteur reprendra son rôle de John Sugar, détective privé mélancolique et cinéphile maladif arpentant une Los Angeles aussi élégante que poisseuse. Cette fois, l'enquête tournera autour de la disparition de la sœur d'un jeune boxeur prometteur. Une affaire qui entraînera Sugar dans un complot urbain plus trouble. Aux commandes des huit épisodes de cette seconde saison sur Apple TV, Sam Catlin (Breaking Bad, Preacher) qui remplace Mark Protosevich au poste de showrunner.