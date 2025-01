L'agenda des nouveautés Max de janvier 2025 vaut le détour rien que pour Harley Quinn Saison 5. Cette série animée, qui est l'une des meilleures de la plateforme de streaming vidéo, reviendra dès le 16 janvier 2025. Soit le même jour où le film DC Blue Beetle sera disponible. Une belle coïncidence. En attendant, le service a commencé à gonfler son catalogue avec des sorties remarquées comme Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, En Eaux Très Troubles avec Jason Statham qui se dispute encore un requin, le documentaire Christopher Reeve : le Superman éternel ou encore ce long-métrage.

Un film oscarisé rejoint les sorties Max de janvier 2025

Max a ajouté une nouvelle série avec un gros casting : Apples Never Fall. Après le décès de leur mère, quatre enfants doivent faire la lumière sur cette disparition au risque de découvrir des vérités qui pourraient changer leur vision. Alison Brie (Community), Annette Bening (American Beauty), Sam Neill (Jurassic Park) ou encore Jake Lacy (The White Lotus) sont à la distribution. C'est l'un des événements des nouveautés du 6 au 12 janvier 2025, mais pas le seul.

Depuis quelques heures maintenant, l'un des meilleurs films de 2023 est dispo dans les sorties Max de la semaine. Il s'agit du drame The Whale adapté de la pièce de théâtre de Samuel D. Hunter et mis en scène par Darren Aronofsky. L'un des réalisateurs les plus singuliers d'Hollywood à l'origine de Pi, Requiem for a Dream, Black Swan ou encore Mother avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem. The Whale raconte l'histoire d'un professeur d'anglais, en obésité mordibe et reclus chez lui, qui va tenter de renouer avec sa fille adolescente pour « une ultime chance de rédemption ». Une fille incarnée à l'écran par Sadie Sink qui joue le rôle de Max dans Stranger Things.

Un film émouvant qui a valu à Brendan Fraser de décrocher l'Oscar 2023 du Meilleur Acteur, et aux équipes d'obtenir le trophée des Meilleurs maquillages et coiffures. Un long-métrage globalement apprécié même s'il a pu diviser. Certaines critiques de la presse accusant The Whale d'être grossophobe, ce qu'a réfuté Aronofsky. « Les personnes obèses sont généralement écrites comme des méchants ou comme des comiques. Nous, au contraire, nous voulions créer un personnage avec ses bons et mauvais côtés. Charlie est très égoïste, mais il est aussi plein d'amour et est quête de pardon. Donc cela [cette controverse] n'a aucun sens pour moi. Brendan Fraser était le bon acteur pour jouer ce rôle, et ce film est en fait un exercice d'empathie ». The Whale est à voir dès maintenant sur Max dans les sorties de la semaine.

Source : Max France.