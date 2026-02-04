Apple TV a fait énormément d'annonces cette nuit, dont de très nombreuses séries prometteuses. L'une d'entre elles signera le retour de la talentueuse Anya Taylor-Joy. L'actrice avait déjà crevé l'écran à de nombreuses reprises. C'est notamment elle qui porte la mini-série Le Jeu de la Dame sur Netflix. On a également pu la voir dans Mad Max Furiosa au cinéma.

Apple TV prépare du très lourd avec cette nouvelle série d'action

L'actrice sera de retour sur Apple TV après avoir tenu l'affiche du film d'action horrifique The Gorge aux côtés de Miles Teller. Loin de monstruosités des profondeurs, elle affrontera cette fois les autorités dans la peau d'une voleuse de haut vol. La jeune femme sera traquée par le FBI et des criminels après avoir échoué un coup à plusieurs millions de dollars. La bande-annonce nous vend déjà beaucoup d'action avec des courses-poursuites, des explosions et une héroïne qui ne se laisse définitivement pas faire. La nouvelle série évènement d'Apple TV promet également de jouer avec nos nerfs. Lorsque l'on connait un peu le travail du showrunner, on est en droit de s'attendre à pas mal de suspense et de tension. Une traque qui ne sera pas de tout repos.

La série Lucky, qui sera composée de 7 épisodes, dont la diffusion commencera dès le 15 juillet 2026 sur Apple TV. Au casting, en plus d'Anya Taylor-Joy, qui campera le rôle principal, on retrouvera Timothy Olyphant (Hitman, Alien Earth), Annette Bening (Insubmersible), Aunjanue Ellis-Taylor (The Deliverance), Drew Starkey (Outer Banks), ou encore Clifton Collins Jr. (The Last Frontier) et William Fichtner (Prison Break), mais aussi Mo McRae, Eric Lange et Joey Graziadei. C'est le scénariste réputé Jonathan Tropper qui se chargera de l'écriture, plume derrière le blockbuster très attendu Star Wars Starfighter. Il est également connu pour son travail sur plusieurs séries, notamment See, elle aussi disponible sur Apple TV.