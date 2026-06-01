Netflix va encore garnir généreusement son catalogue cette semaine, à l'instar de Disney+ ou encore Prime Video. Au programme, de très, très gros films cultes, une saga mythique du cinéma, mais aussi l'intégrale d'une série qui aura marqué les années 2000. Un sacré programme en perspective.

Tous les films Netflix de la semaine du 1er au 7 juin 2026

Netflix fait le plein de nouveautés côté films avec plusieurs titres incontournables. L'un des gros points forts de la semaine, c'est sans doute l'arrivée simultanée de la saga Creed et des cinq premier Rocky . Un événement pour les fans de cette saga légendaire. L'occasion idéale de (re)découvrir l'ascension de Rocky Balboa interprété par le grand Sylvester Stallone, avant de suivre celle d'Adonis Creed, incarné par Michael B Jordan.

Dans les prochains jours, on pourra aussi compter sur de la comédie avec The Disaster Artist, le film de James Franco qui retrace la création chaotique du cultissime The Room. Une plongée hilarante dans les coulisses d'une des pires productions hollywoodiennes de l'histoire, portée par un casting solide. Le déjanté Steve Carell (The Office) sera lui aussi là cette semaine sur Netflix dans 40 ans toujours puceau, comédie américaine culte des années 2000. Enfin, le 7 juin, Pacific Rim Uprising viendra clore la semaine avec de l'action spectaculaire, des robots géants et des monstres encore plus gros. Un blockbuster idéal pour une soirée popcorn sur Netflix.

1 er JUIN Creed 1 à 3 Rocky 1 à 5 Le Coeur en Braille

3 JUIN La Bonne Épouse

4 JUIN The Disaster Artist

5 JUIN Approaching the Unknown Area 51 Office Romance L'inconnue du port 40 ans toujours puceau Kick-Ass 2

6 JUIN Pattaya The Boss

7 JUIN Pacific Rim Uprising



Toutes les séries de la semaine du 1er au 7 juin 2026

Côté séries, Netflix frappe fort cette semaine avec des ajouts variés. La plateforme accueillera L'Été 36, une série qui promet de plonger les abonnés dans l'atmosphère particulière de la France des années 30. Les fans les plus nostalgiques seront également ravie de retrouver l'intégrale de la série Everwood sur Netflix. Cette série américaine des années 2000 avait marqué son époque. Vous reconnaîtriez d'ailleurs une certaine Chriss Pratt au casting, très jeune à l'époque. Netflix fera également place à l'humour avec Dans La Sauce, une émission épisodique où les invités se "roastent", c'est-à-dire qu'il se clash volontairement et parfois, c'est plutôt salé. L'émission est présentée par l'humoriste Paul de Saint-Sernin.

Enfin, on pourra également noté l'arrivée de Sous ses yeux, une série thriller qui s'annonce tendue et haletante. Elle nous trasnporte dans les années 90 alors qu'une mère de famille est assassiné sous les yeux de son fils. Une tragédie qui a des répercussions énormes sur la famille mais aussi sur la vie d'un homme innocent et condamné à tort. Une semaine plutôt variée et chargée sur Netflix.