Prime Video vous fait passer par toutes les émotions cette semaine, avec un nouveau film, des séries originales et l'une des plus grandes compétitions sportives de l'année.

Le mois de juin 2026 s'ouvre avec un tas de nouveautés en matière de SVOD. Amazon Prime Video vous propose un soupçon de programmes inédits dès cette semaine, misant sur des noms de choix face à Netflix ou encore Disney+. Apprêtez-vous à retrouver un film avec un acteur qu'on ne présente plus, les suites de séries iconiques, ainsi que la retransmission de rencontres sportives de haute volée.

Le film de la semaine sur Amazon Prime Video

Amazon commence les hostilités doucement avec sa plateforme de SVOD. Cette semaine, Prime Video n'accueille qu'un seul nouveau film. Cependant, il s'agit d'une production maison avec un acteur de choix en vedette. Retrouvez nul autre que Jason Statham dans Shelter, le nouveau long-métrage de Ric Roman Waugh (La Chute du président). Entre action et thriller, l'histoire nous embarque sur les pas de Mason, un homme qui vit reclus sur une île écossaise. Sauf que sa vie change du tout au tout lorsqu'il sauve une jeune fille prise dans une tempête. Si le pitch vous intrigue, voici la date de sortie :

5 JUIN : Shelter — nouveau film d'action avec Jason Statham.



Les nouvelles séries à découvrir du 1er au 7 juin 2026

Cette semaine marque aussi le retour d'une des séries les plus appréciées de ces dernières années sur Prime Video. Nous parlons bien sûr de La Légende de Vox Machina, la série animée qui adapte à l'écran l'une des campagne de jeu de rôle de la célèbre bande de Critical Role. La saison 4 ramènera la fameuse troupe pour de nouvelles aventures hautes en couleur. On a la date de sortie, ainsi qu'un autre programme à découvrir sur la plateforme de SVOD :

3 JUIN : La Légende de Vox Machina | saison 4 — retour de la série animée épique dans l'univers de Donjons & Dragons. Clarkson à la ferme | saison 5 — téléréalité documentaire dans laquelle le présentateur Jeremy Clarkson plonge en profondeur dans l'industrie agricole du Royaume-Uni.



Le meilleur du sport sur Prime Video

Votre abonnement Prime Video est aussi l'occasion de vivre en direct certaines des compétitions sportives les plus importantes de l'année. Cette semaine, c'est Roland-Garros, soit les internationaux de France de tennis, qui est à l'honneur. Avant d'entrer dans les phases finales, suivez les derniers matchs à se dérouler en soirée sur la plateforme de SVOD :

1 er au 3 JUIN : Roland-Garros — fin des sessions de soirées.



© Amazon.