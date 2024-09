Apple TV+ est le service concurrent de Netflix, Disney+, Prime Video et Max. La plateforme brille par ses contenus originaux, en particulier au niveau des séries, mais c'est une catastrophe. Malgré toutes les éloges, les téléspectateurs ne sont pas au rendez-vous et le service SVOD peine à se faire de l'argent. Après avoir investi 20 milliards pour des productions exclusives, sans avoir de retour sur investissement, la firme devrait limiter ses dépenses. Les conséquences devraient se faire ressentir sur le longe, mais à court terme, il y a encore du lourd à venir. Une nouvelle série événement arrive bientôt, et c'est déjà un succès.

Une série événement dans les sorties Apple TV+ d'octobre 2024

Comme toutes les autres plateformes de streaming vidéo, Apple TV+ ajoute des nouveautés chaque mois, même si elles sont moins nombreuses. Pour les sorties d'octobre 2024, le service s'est offert un réalisateur récompensé à plusieurs reprises aux Oscars : Alfonso Cuaron. Le metteur en scène mexicain derrière les films de SF Les Fils de l'Homme et Gravity, mais aussi Roma ou encore Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban.

Si le géant américain a fait appel à Alfonso Cuaron, ce n'est pas pour un film mais pour une nouvelle série Apple TV+ en sept épisodes : Disclaimer. Un thriller psychologique qui sent déjà le succès puisque basé sur un bestseller signé Renée Knight. « La journaliste Catherine Ravenscroft a bâti sa réputation en révélant les méfaits et les transgressions des autres. Lorqu’elle reçoit un roman d’un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu’elle est désormais le personnage principal d’une histoire qui expose ses secrets les plus sombres Alors que Catherine s'efforce de découvrir la véritable identité de l’écrivain, elle est forcée d’affronter son passé avant qu’il ne détruise sa vie et n'affecte son mari Robert et leur fils Nicholas » synopsis officiel de la série Disclaimer.

Apple TV+ a mis les moyens lorsque l'on voit la distribution. Pour sa série, Alfonso Cuaron a recruté une des stars du regrettable film Borderlands : Cate Blanchett. Une actrice qui a heureusement une carrière plus brillante que le long-métrage d'Eli Roth, et qu'on a pu voir dans Le Seigneur des Anneaux ou encore L'Étrange histoire de Benjamin Button. Il y aura également Jung Ho-yeon (Squid Game), Sacha Baron Cohen (Borat) ou encore Louis Partridge (Enola Holmes). Ce sera à voir sur Apple TV+ à partir du 11 octobre 2024.

