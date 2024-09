Le programme Netflix d'octobre 2024 prend forme et il faut s'attendre à du lourd, du moins sur le papier. Dans quelques jours, la firme au N rouge va faire revenir des séries qui ont bien, voire très bien fonctionné, avec la saison 4 d'Outer Banks, la saison 2 de La Diplomate et le remake de l'anime culte Ranma 1/2. À défaut de revenir sur la scène vidéoludique, l'une des aventurières les plus célèbres sera également la star de la série animée Tomb Raider : La Légende de Lara Croft.

Un zeste d'Evil Dead dans ce gros film Netflix d'octobre 2024

Les nouveautés Netflix d'octobre 2024 s'annoncent donc encore chargées et vous êtes encore loin d'avoir tout vu. Au niveau des films, le service SVOD va essayer d'adapter le jeu ultra populaire Loups-Garous. Bon, ça a l'air mal parti étant donné le soufflet que se prend l'adaptation live-action, mais on risque de la retrouver très rapidement dans le top 10 des longs-métrages. Mais Netflix annonce un autre nouveau film qui promet du très lourd : Don't Move.

Il s'agit d'un thriller horrifique au pitch qui fait froid dans le dos. « Dans une forêt isolée, une femme endeuillée croise un tueur qui lui injecte une drogue paralysante. Alors que son corps se fige, sa lutte pour la survie commence ». Comme on peut le voir dans le trailer, la jeune femme incarnée par Kelsey Asbille (Yellowstone) va perdre petit à petit l'usage de ses membres et même de la parole. La tension promet d'être au rendez-vous d'autant plus ce nouveau film Netflix se déroule dans le même laps que celui vécu par les personnages selon la plateforme.

« Le défi que nous leur avons donné était le suivant : « Nous aimerions que ce soit en temps réel ». Nous adorons les films qui font ça » déclare Brian Netto, l'un des réalisateurs de Don't Move. À la production de ce film Netflix, on trouve aussi un très grand nom de l'horreur : Sam Raimi. Le papa d'Evil Dead bien sûr, mais aussi de Jusqu'en enfer, ou encore de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour voir si l'exécution est à la hauteur du concept, rendez-vous le 25 octobre 2024 sur Netflix. Et pour les fans d'American Horror Story, notamment la saison 5 avec Lady Gaga, Finn Wittrock est au casting aux côtés de Daniel Francis (La Chronique des Bridgerton) et Moray Treadwell (Downton Abbey).

