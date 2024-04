La firme à la pomme est plus connu pour ses iPhone, iPad ou iMac, mais s'est lancé dans la SVOD en 2019 avec Apple TV+. Une plateforme de streaming vidéo qui est dans le fond semblable à toutes les autres. Mais sur la forme, c'est complètement différent. Celle-ci se repose uniquement sur des contenus exclusifs et originaux. Inutile de chercher des classiques de Spielberg, Tarantino ou autres, vous ne trouverez pas. En revanche, si vous voulez des programmes inédits, vous êtes à la bonne porte, et découvrez sans plus attendre tous les ajouts prévus en mai 2024.

Les nouveaux films, séries et docs Apple TV+ de mai 2024

Quelles nouveautés sur Apple TV+ en mai 2024 ? A contrario des autres services de SVOD, les sorties se comptent sur les doigts d'une main. Littéralement. Mais la plateforme va créer l'événement en lançant une nouvelle série de SF après le succès de Silo : Dark Matter. Une adaptation du roman Blake Crouch. Ça raconte quoi ? L'histoire d'un physicien, professeur et père de famille, Jason Dessen (Joel Edgerton), qui va être catapulté dans une réalité alternative de sa vie. Ou plutôt de ses vies qu'il aurait pu avoir. À lui de tout mettre en oeuvre pour retrouver les siens. Ce sera disponible le 8 mai 2024 sur Apple TV+, et il y a tout pour que ce soit un carton sur le papier, le livre étant un best-seller à l'excellente réputation. On retrouvera Jennifer Connelly (Requiem for a Dream) au casting.

L'autre grosse sortie Apple TV+ de mai 2024, c'est la série limitée The Big Cigar sur le fondateur des Black Panthers. Elle retrace l'évasion de Huey Newton vers Cuba, qui a fui le FBI, par l'aide du producteur Bert Schneider. Les shows télévisés Acapulco et Trying reviennent aussi avec une saison 3 et 4, tandis qu'Apple TV+ accueillera le documentaire Hollywood et la reine de l'arnaque. Un reportage qui met en lumière une escroquerie impliquant à son insu l'industrie du cinéma. « En se faisant passer pour de puissantes femmes de l’industrie du cinéma, une mystérieuse personne, surnommée la « Con Queen » (reine de l'arnaque), attire des victimes peu méfiantes en Indonésie, avec la promesse d’une opportunité professionnelle qui changera leur vie. Un journaliste et un détective privé partent à la recherche du coupable de cette escroquerie » synopsis officiel Apple TV+.