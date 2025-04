Apple TV+ ne chôme pas en ce moment, et les sorties d’avril 2025 en sont la preuve. Depuis le 16 avril, la plateforme propose les quatre premiers épisodes de Government Cheese, une série qui ne devrait laisser personne indifférent. Entre comédie, drame familial et délire surréaliste, ce nouveau show tente un mélange des genres assez unique. Et franchement, ça fait du bien.

Un ancien braqueur, une perceuse magique et une famille en vrac sur Apple TV+

C'est quoi cette série sur Apple TV+ ? L’histoire se passe en 1969, dans la vallée de San Fernando, en Californie. Hampton Chambers, un ancien cambrioleur, sort tout juste de prison. Il revient chez lui avec une idée un peu folle : lancer une invention révolutionnaire, une perceuse auto-affûtante qu’il appelle fièrement la "Bit Magician".

Sauf que rien ne se passe comme prévu. Pendant son absence, sa femme Astoria a dû tout gérer seule. Et leurs deux fils, Einstein et Harrison, ont grandi sans lui. Résultat : Hampton revient dans une famille qui ne l’attendait pas vraiment. Ajoutez à ça des dettes, des gangsters, et une réalité qui dérape un peu, et vous obtenez un cocktail explosif.

Un style très marqué, entre vintage et absurde

Visuellement, Government Cheese sur Apple TV+ en met plein la vue. Ambiance rétro, couleurs vives, mise en scène inspirée… la série a du style, c’est évident. Mais elle ne se contente pas d’être jolie. Elle assume aussi un ton décalé, parfois un peu fou, qui la rend vraiment différente de ce qu’on a l’habitude de voir.

David Oyelowo (vu notamment dans Selma) incarne Hampton avec une intensité remarquable. Il est à la fois drôle, touchant, et complètement à côté de la plaque. Autour de lui, le casting tient la route, avec une mention spéciale à Simone Missick, parfaite en mère de famille sur la brèche.

Pour le moment, seuls les quatre premiers épisodes sont disponibles sur Apple TV+. Les suivants sortiront chaque mercredi, jusqu’à la fin mai. Au total, la saison comptera 10 épisodes.

Source : Apple