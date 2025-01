Apple TV+ est le service de streaming lancé par Apple en 2019. Il se distingue par son offre entièrement axée sur des productions originales de grande qualité. Avec des séries, des films et des documentaires exclusifs, Apple TV+ mise sur la créativité et la collaboration avec des talents reconnus. Parmi ses succès, on retrouve des séries primées comme Ted Lasso, Severance, ou The Morning Show, mais aussi des films salués par la critique tels que Coda, lauréat d’un Oscar. Et justement, vous allez pouvoir en profiter.

Apple TV+ gratuit pendant un mois

Accessible sur une large gamme d’appareils, iPhone, iPad, Mac, Smart TV ou encore consoles de jeu, Apple TV+ propose une expérience fluide et conviviale. Son tarif reste attractif par rapport aux autres plateformes, mais il existe un bon plan pour découvrir gratuitement ce catalogue.

En ce moment, la firme à la pomme offre un mois d’abonnement gratuit à Apple TV+ pour les nouveaux utilisateurs. Cette offre est idéale pour explorer la plateforme sans engagement. Pendant 30 jours, vous aurez un accès illimité à toutes les séries et films originaux. L’occasion parfaite de plonger dans des séries à succès ou de visionner des films récompensés. Par contre vous n'avez que jusqu'au 30 janvier prochain pour réclamer cet essai, après quoi il sera trop tard.

Pour bénéficier de ce mois gratuit, rien de plus simple :

Rendez-vous sur le site ou l’application Apple TV+. Connectez-vous avec votre Apple ID (ou créez-en un si vous n’en avez pas). Activez l’offre gratuite et commencez à visionner vos contenus favoris.

À la fin de la période d’essai, l’abonnement se renouvelle automatiquement au tarif standard de 6,99 € par mois, sauf si vous décidez d’annuler avant. Avec son catalogue riche et varié, Apple TV+ propose des contenus exclusifs qui valent le détour. Ce mois d’essai gratuit est une excellente chance de découvrir des histoires captivantes, des réalisations soignées et des séries qui font parler d’elles.