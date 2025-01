Même si les plateformes SVOD attendent généralement la fin du mois pour dévoiler leurs calendriers des sorties mensuelles, on peut avoir une vision globale des prochaines nouveautés sans attendre. C'est encore le cas avec les futures ajouts de février 2025 sur Netflix, Prime Video, Disney+ et Apple TV+. Qu'attendre du service de streaming vidéo de la firme à la pomme pour le mois à venir ? Deux acteurs, qui ont tourné dans plusieurs grosses productions de ces dernières années, seront à l'affiche d'un énorme film.

Les sorties films Apple TV+ confirmées de février 2025

Comme on a déjà pu le dire, Apple TV+ a une philosophie totalement différente des plateformes concurrentes autant sur les films que sur les séries. Il ne faut donc pas espérer une montagne de programmes, et les sorties confirmées de février 2025 n'échappent pas à cela. Cependant, le service réserve un énorme film avec Milles Teller (Top Gun Maverick) et Anya Taylor-Joy (Furiosa : Une saga Mad Max) : The Gorge. Un long-métrage réalisé par Scott Derrickson (Sinister, Black Phone) qui mélange thriller avec une dimension visiblement horrifique.

Dans The Gorge, une production originale Apple TV+, deux agents surentraînés sont affectés à des postes de garde dans des tours situées de chaque côté d’un vaste gouffre secret qui renferme « un mal mystérieux ». « Lorsque la menace cataclysmique pour l’humanité leur est révélée, ils devront faire équipe pour maintenir le secret à l'intérieur du gouffre avant qu’il ne soit trop tard ». Ce sera disponible pour le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2025, sur Apple TV+. Le 26 février 2025, il y aura le second long-métrage du mois, KRANK Berlin. Un drame qui plonge le spectacteur dans un service d'urgence chaotique dans l'hôpital le plus difficile et le plus fréquenté de la capitale allemande.

14/02 The Gorge

26/02 KRANK Berlin



Les sorties séries confirmées de février 2025

Au niveau des séries, Surface fera son retour sur Apple TV+ le 21 février 2025. On suit l'histoire de Sophie, incarnée par Gugu Mbatha-Raw (Loki, The Morning Show...), une femme qui a perdu la mémoire à la suite d'un traumatisme crânien. « Alors que Sophie tente de reprendre sa vie en mains avec l’aide de son mari et de ses amis, elle commence à mettre en doute les vérités qu’on veut lui faire croire sur ce qu’elle a vécu ». Veronica West, la créatrice de ce show Apple TV+, avait déclaré que la saison 2 allait être « un tout nouveau chapitre qui prend place dans un tout nouveau monde ». Rendez-vous le 21 février 2025.

Le même jour, Apple TV+ parlera aux fans de foot avec la série documentaire Onside: Major League Soccer qui explorera les moments forts et anecdotes marquantes de la ligue MLS 2024, aux côtés des joueurs, entraîneurs et clubs. Enfin, les abonnés pourront également découvrir À l'amour, à la mort, une série humoristique qui pourrait changer la relation entre deux amis de longues dates qui renouent à des moments importants de leur vie.

5/02 À l’amour, à la mort

21/02 Onside: Major League Soccer - série documentaire Surface - saison 2



Source : site officiel.