Apple TV+ vous donne rendez-vous dès maintenant pour découvrir la nouvelle saison d'une série très appréciée. Humour et émotion garantis, on vous le dit !

Les plateformes de SVOD rivalisent d'idées pour essayer de se démarquer de la concurrence. Un peu comme les exclusivités du côté de PlayStation et Xbox, chacune tente de conquérir son public avec des créations originales. Netflix n'est certainement pas en reste avec des productions très populaires. Mais, ce n'est pas la seule ! Arrivé un peu plus tard sur le marché, Apple TV+ commence à avoir un joli catalogue. Justement, une de ses séries phares revient avec une nouvelle saison, les premiers épisodes sont dispo.

Une nouvelle saison très attendue sur Apple TV

Ted Lasso, The Morning Show, Severance… les séries à succès se bousculent de plus en plus dnas le catalogue d'Apple TV. Cette semaine, c'est Mythic Quest qui est sur le devant de la scène ! La série consacrée au quotidien d'une équipe de développeurs de jeux vidéo revient pour une quatrième saison, toujours aussi drôle et attachante.

La saison 4 de Mythic Quest promet de nouvelles péripéties pour notre studio de cœur. Les égos gonflent et s'affrontent tandis que le paysage vidéoludique est en pleine mutation. Chacun va devoir donner le meilleur de lui-même pour relever de nouveaux défis. Découvrez dès à présent les deux premiers épisodes sur Apple TV !

Quand sortiront les épisodes de Mythic Quest saison 4 ?

La diffusion de Mythic Quest saison 4 a donc démarré le 29 janvier 2025. Elle se poursuivra de manière hebdomadaire, à raison d'un épisode par semaine. Rob McElhenney et Megan Ganz, à la fois co-créateurs et acteurs dans la série, vous donnent ainsi rendez-vous chaque mercredi sur Apple TV pour découvrir la suite :

29 janvier 2025 : Épisodes 1 et 2

5 février 2025 : Épisode 3

12 février 2025 : Épisode 4

19 février 2025 : Épisode 5

26 février 2025 : Épisode 6

5 mars 2025 : Épisode 7

12 mars 2025 : Épisode 8

19 mars 2025 : Épisode 9

26 mars 2025 : Épisode 10