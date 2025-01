Parmi les séries Apple TV+ les plus originales de ces dernières années, Severance a fait grand bruit à son arrivée en 2022 sur Apple TV+. Pour rappel, celle-ci raconte l'histoire de personnes souhaitant littéralement séparer leur vie privée et vie professionnelle. Cela passe par un programme de « séparation » : quand ils entrent dans les locaux de l'entreprise Lumen, leur personnalité de l'extérieur est remplacée par une toute autre personnalité à l'intérieur de la société.

Deux ans après une première saison qui a littéralement retourné le cerveau de ses spectateurs, l'excellente série Apple TV+ vient tout juste de débuter sa seconde saison. Son créateur, Dan Erickson, en a profité pour dévoiler les plans de l'équipe pour la suite dans le cadre d'une interview auprès de Variety.

Un plan d'entreprise bien établi pour Severance sur Apple TV+

La première saison nous laissait sur un déchirant cliffhanger, que nous allons vous laisser le plaisir de découvrir si vous n'avez pas encore vu la série exclusive Apple TV+. Il aura en tout cas fallu attendre deux ans pour voir ce que nous prépare sa seconde saison, et voir comment elle peut rebondir aux événements de la première. Malgré son synopsis un brin capillotracté, son créateur Dan Erickson aurait une idée bien arrêtée de la suite. Auprès de Variety, celui-ci a précisé que « la série a bien une fin, et on sait plus ou moins combien de saisons seront nécessaires pour y parvenir ».

A contrario, il y a quelques semaines, Ben Stiller, producteur de la série, avait quant à lui affirmé que Severance pourrait durer un bon moment, tant que ça plait au public et que les idées sont là. Nous verrons donc où tout ça va nous mener, mais la série est bien partie pour durer encore un peu dans tous les cas.

Ainsi, alors que le premier épisode de la saison 2 est tout fraîchement arrivé le 17 janvier dernier sur Apple TV+, une saison 3 est d'ores et déjà confirmée. Mieux encore, son créateur en aurait déjà « planifié une grande partie ». Reste maintenant à découvrir les nouvelles bizarreries qui attendent les employés de Lumen et les téléspectateurs pour cette série Apple TV+ unique à plus d'un titre.

Source : Variety