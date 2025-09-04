Apple TV+ veut vous offrir une rentrée d'enfer avec ses nouveautés. Parmi elles, la suite d'une séries qui fait assurément partie des meilleures de la plateforme.

Les services de streaming à la demande font tous leur rentrée. Disney+, Netflix, Prime Video... ils ont annoncé les uns après les autres leur programme pour le mois de septembre 2025. N'oublions pas non plus Apple TV+, qui vous prépare de belles choses, dont la suite d'une série de prestige. Avant sa sortie prochaine, l'intrigue se dévoile enfin au travers d'une première vraie bande-annonce.

La saison 5 de cette série va vous scotcher sur Apple TV+

Apple TV+ mise moins sur la quantité que la qualité. Contrairement à certains concurrents qui vont puiser ailleurs pour remplir leur catalogue, la marque à la pomme se concentre sur les productions maison, conçues avec soin, afin de nous abreuver raisonnablement, mais avec sûreté ! C'est ainsi qu'elle s'est imposée comme un diffuseur sûr, notamment avec des projets comme Slow Horses.

Récompensée de l'Emmy Awards du Meilleur scénario pour une série dramatique en 2024, Slow Horses s'apprête à revenir sur Apple TV+ avec sa saison 5. Gary Oldman (Léon, The Dark Knight) rempile pour la suite dans le rôle de Jackson Lamb, l'ancien agent secret du MI5. Comptez également sur le retour de Kristin Scott Thomas (Ne le dis à personne) et de Jack Lowden (Dunkerque) pour une nouvelle salve d'épisodes sous haute tension.

En effet, une nouvelle mission attend Jack Lamb dans la saison 5 de Slow Horses. Cette adaptation du cinquième roman de la saga littéraire Jackson Lamb de Mick Herron nous entraînera dans les coins sombres de Londres pour déjouer une série d'événements étranges. Mais, le danger plane et les armes sont de sortir. La suite de la série à succès d'Apple TV+ promet déjà que ce sera apocalyptique.

La saison 5 de Slow Horses commencera sa diffusion à partir du 24 septembre 2025 sur Apple TV+, entre The Reluctant Traveler et The Savant. En tout, six épisodes sont prévus. Les deux premiers seront disponibles dès ce mois-ci, puis la suite arrivera à raison d'un épisode par semaine jusqu'au 22 octobre.