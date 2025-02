Nous avons à peine passé la moitié de février que les nouveautés du mois suivant commencent à se dévoiler sur les plateformes de SVOD. Netflix, Prime Video, Disney+ et même Apple TV+ ont déjà commencé à teaser leur line-up. Cette dernière a d'ailleurs décidé de présenter l'une de ses nouvelles séries un peu plus en détail. Le trailer donne déjà un aperçu costaud de ce qui nous attendra. Sans compter sur les noms en coulisses qui promettent du grand spectacle.

Apple TV+ dévoile une série explosive

Les séries d'Apple TV+ se sont fait une belle réputation ces dernières années. La plateforme enchaîne effectivement les succès critiques, entre Ted Lasso, Severance ou Mythic Quest, le catalogue devient de plus en plus prestigieux. Sa nouvelle création originale suivra-t-elle le même chemin ? Avec des noms de haute volée à la barre, comme Ridley Scott et Peter Craig, il y a des chances ! Elle s'appelle Dope Thief et arrivera dans le catalogue le 14 mars 2025.

C'est donc une adaptation d'un roman de Dennis Tafoya, publié en 2009, qu'Apple TV nous propose avec Dope Thief. On y suit deux amis de longue date qui ont une activité commune peu banale : ils se font passer pour des agents de la DEA (Drug Enforcement Administration) pour cambrioler des maisons. De larcin en larcin, ils finissent par tomber sur un trafic de drogue colossal, certainement le plus gros de la côte Est des États-Unis. C'est alors que tout pourrait tourner au piège mortel.

Cette création-maison d'Apple TV est co-dirigée par le réalisateur Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiator), qui passe derrière la caméra pour l'épisode-pilote, et le scénariste Peter Craig (Hunger Games : La Révolte, The Batman, Bad Boys for Life). Ce binôme expérimenté travaillera avec un casting également prometteur. Les rôles titres seront interprétés par Brian Tyree Henry (Ray), qui s'était déjà démarqué dans Causeway aux côtés de Jennifer Lawrence, et Wagner Moura (Manny Cespedes), qui s'est illustré dans Narcos et Narcos Mexico sur Netflix.