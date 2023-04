On le sait, de nombreux projets sont en route chez Warner à propos du Seigneur des Anneaux. Et l'inquiétude grandit...

Le patron de Warner Bros, David Zaslav avait pu le confirmer en février dernier, de nouveaux films Seigneur des Anneaux sont en route. Et si pour le moment il n'est pas question d'un remake des films de Peter Jackson, l'inquiétude grandit. C'est d'autant plus légitime que la trilogie de Jackson représente une grande partie de l'enfance ou de l'adolescence de la communauté des fans. En plus de l'œuvre en elle même il y a donc un gros affect et une large part de nostalgie. Mais avant de vous emballer, sachez que pour le moment aucun cinéaste ou casting n'a été annoncé.

Une star emblématique du Seigneur des Anneaux s'exprime

Lors de la promotion de la série Yellowjackets, l'acteur Elijah Wood que l'on connait bien evidemment pour avoir incarné Frodon Sacquet dans la trilogie de Jackson a pu s'exprimer au micro du média GQ. L'acteur s'est dit être fasciné par les nouveaux films :

Je suis fasciné et je suis excité. J'espère que ça sera bon. Je suis surpris – je ne sais pas pourquoi je suis surpris car, bien sûr, il y aurait plus de films sur le sujet. Evidemment derrière il y a l'envie de rapporter beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas d'un groupe philanthropique qui se disent : "Faisons des oeuvres d'art géniales". Et encore une fois, ce n'est pas un reproche envers quiconque parce que bien sûr, c'est du commerce. Et de grandes œuvres d'art peuvent naître de ce commerce.

Très vite lors de son entretien l'homme n'hésite pas à pointer du doigt les problèmes que de nouveaux films pourraient engendrer et il exprime aussi clairement son inquitude :

Mais Le Seigneur des anneaux n'est pas né de ça. C'est né d'une passion pour les livres et du désir de les adapter. Et j'espère que ce sont ces sentiments qui feront avancer les prochains films. J'espère simplement que c'est le même facteur de motivation, et qu'à chaque fois qu'ils engagent un scénariste et un réalisateur, c'est parce derrière il y a du respect pour l'œuvre de Tolkien et un enthousiasme à l'idée de l'explorer.

Le respect de l'œuvre, c'est LA grosse inquiétude

L'acteur Ian McKellen a tout de même 83 ans (en 2023).

Car oui faire du commerce avec une œuvre culte c'est bien, mais respecter le matériau originel et la pensée de l'auteur c'est encore mieux. À ce titre, de nombreux spectateurs ont pu pointer du doigt les incohérences scénaristiques de la série d'Amazon (Les Anneaux de Pouvoir). Pour ce qui est de Warner se pose aussi le problème de la très bonne adaptation de Jackson a qui l'acteur Elijah Wood doit tout (ou presque). La production va t-elle garder les bases artistiques de Jackson ou va t-elle faire table rase du passé pour lancer un tout autre univers ? Il est encore trop tôt pour le dire mais ce qui est certain c'est que les fans veillent au grain.

Que cela soit sur les réseaux sociaux ou les forums spécialisés, tous les regards sont tournés vers Warner et ses mystérieux nouveaux projets qui tourneront exclusivement autour de l'intrigue du Troisième Age. Avec le temps qui passe et à moins d'utiliser la technologie de deep fake (et de De-Aging) comme dans le prochain film Indiana Jones, le casting des anciens acteurs est une question qui va vite se poser. Va t-on assister à des changements de rôle majeurs pour les personnages cultes ?