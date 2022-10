La productrice Lindsey Weber des Anneaux de Pouvoir a parlé au journal Deadline de ce qui allait se passer dans la deuxième saison de la série d'Amazon Prime. L'occasion de faire du teasing et... de spoiler. Attention à vous avant la lecture de cette news.

SPOILER : Weber a donc expliqué que la saison 2 serait fondamentalement différente car le personnage de Halbrand (Charlie Vickers) s'est révélé être Sauron. Le méchant est maintenant en vadrouille et cela conduira à quelques changements dans la saison 2. Elle déclare à ce propos :

Ce sera plus grave, plus intense, peut-être un peu plus effrayant. Il est certain qu'on y retrouve les mêmes gammes tonales que dans la série, qui nous semblent fondamentales pour se sentir en Terre du Milieu, mais une fois que Sauron est ouvertement en mouvement et qu'il met ses plans à exécution, les choses deviennent plutôt intéressantes.