Le prochain film Alien commencera bientôt son tournage et sera réalisé par un maître de l’horreur et du suspense. On connaît enfin une partie du casting.

Après des tas de projets avortés, la franchise Alien reviendra prochainement sur petit et grand écran. Une série Alien est en effet en cours de production et devrait nous raconter une histoire drastiquement différente des films originaux. L’intrigue se passera sur terre et devrait mettre l’humain en avant.

Le long-métrage prévu pour sortir en salle quant à lui, optera pour un genre très différent de la série. Et on pourrait bien avoir le droit à un comeback horrifique de qualité.

Alien Romulus, le renouveau de la franchise ?

Ce neuvième film de la licence Alien (si l’on compte les Aliens vs Predator) sera en effet réalisé par Fede Álvarez à qui l’on doit le très bon (et très gore) remake d’Evil Dead en 2013, le sanglant Massacre à la Tronçonneuse (Netflix, 2022) ainsi que l’excellent thriller horrifique Don’t Breathe. Un réalisateur doué pour l’horreur, le gore et le suspense donc. Tout ce dont la franchise Alien a besoin pour repartir du bon pied. Álvarez pourra également compter sur le soutien de Ridley Scott, le papa de la franchise, qui sera sur le projet en tant que producteur uniquement.

Ce nouveau film Alien, jusqu’ici connu sous le nom d’Alien : Romulus, devrait néanmoins proposer une approche relativement différente des autres films de la licence. L’accent devrait bel et bien être mis sur les xénomorphes et surtout, l’intrigue devrait être beaucoup moins philosophique que Prometheus et Covenant, et moins gros bras que la quadrilogie originelle.

Un Facehugger au camp de vacance

Le long-métrage de Fede Álvarez misera plutôt sur la jeunesse. Il est dit que le film nous présentera un groupe de jeunes adultes paumé sur une planète inconnue et traqués par les fameux xénomorphes. Ils devront alors se battre pour leur survie.

C’est une description grossière, oui, mais c’est tout ce que l’on a à se mettre sous la dent pour le moment.

Au casting, on retrouvera d'ailleurs de jeunes bouilles que l’on a déjà pu voir un peu partout. À commencer par Isabela Merced que l’on a déjà pu croiser dans Sicario 2, Sweet Girl (avec Jason Momoa) ou encore dans l'adaptation live action de Dora l’Exploratrice. Elle sera accompagnée par Cailee Spaeny (Pacific Rim 2, The Craft), Archie Renaux (Shadow and Bone, Morbius), Spike Fearn (The Batman) ou encore la petite nouvelle Aileen Wu, qui n’a qu’un court-métrage à son actif.

Si l’on ne sait pas encore quand devrait sortir ce nouveau film Alien, le tournage quant à lui commencera à Budapest dès la semaine prochaine.