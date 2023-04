La saga Alien est une série de films de science-fiction qui a débuté en 1979 (oui, tout de même) avec le film éponyme réalisé par Ridley Scott. Depuis la franchise s'est étendue pour inclure cinq autres films, ainsi que des jeux vidéo, des bandes dessinées, des romans et des jouets. Et si il y a bien un nom ou un visage que l'on retient dans cette franchise c'est bien celui de Sigourney Weaver qui incarne le personnage culte de Ellen Ripley.

Le rôle de Weaver dans Alien a non seulement propulsé sa carrière d'actrice, mais a également été considéré comme un moment décisif dans l'histoire du cinéma d'action féminin. Ripley étant un personnage fort, loin des stéréotypes de genre. Surtout à une époque où le film d'action avait surtout pour visage Sylvester Stallone ou encore Al Pacino. Bref, petit à petit Sigourney Weaver est devenu la plus fière représentante de la licence Alien. À tel point que cela fait des années que les rumeurs courent à son sujet sur son potentiel retour au cinéma pour un nouveau film... Hélas, il va falloir faire une croix sur ce doux rêve.

C'est au sein d'une nouvelle interview pour le média Total Film que Sigourney Weaver a eu l'occasion de parler de la saga Alien et de son potentiel retour. On vous prévient, c'est assez décevant :

Il y a beaucoup d’acteurs plus jeunes qui se lancent dans ce genre de rôle maintenant. Et il y a aussi ce film Alien que je voulais faire aux côtés de Neill Blomkamp, on n’a pas eu la chance de le faire, mais vous savez, c’est trop tard pour moi. Je suis très fière de ce que je fais. J’ai passé le temps qu’il fallait dans l’espace !