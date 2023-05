Les logiciels d'IA (Intelligence Artificielle) pullulent sur le Net. Si certains utilisent ChatGPT pour tricher à l'école, trouver des idées de cadeaux et autres, d'autres solutions sont employées pour automatiser des tâches « ingrates » afin d'améliorer la productivité. Et encore dans d'autres cas, l'IA est exploitée à des fins artistiques soit pour s'amuser, soit de façon plus sérieuse, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Des artistes ont d'ailleurs exprimé leur colère envers Epic Games sur le sujet.

Keith Schofield, un réalisateur de clips, a généré un film de David Cronenberg qui n'existe pas. Et ce n'est pas fini, aujourd'hui, c'est la franchise Alien qui est visée.

Une comédie musicale Alien est née, ça fait peur !

Le Xénomorphe, créature biomécanique créée par Hans Ruedi Giger et mis en scène par Ridley Scott dans Alien en 1979, fascine toujours autant. Un monstre mythique qui traverse les âges avec la même puissante. Et ce en dehors des mauvais projets qui peuvent naître autour d'elle (films, jeux...).

Alors que la série Alien Disney+ a révélé une information essentielle dernièrement, un artiste a repris la bête à son compte. Gary Walker, qui s'intéresse de très près aux NFT et à l'IA, a mis sa profit l'intelligence artificielle pour donner vie à une... comédie musicale ! Pourquoi ? Pourquoi pas a-t-il dû se dire. Sur l'image ci-dessous, et sur les autres clichés disponibles via Reddit, on voit Ripley pousser la chansonnette. Mais aussi danser au même titre que Bishop et des marines qui viennent d'atterrir sur la planète LV-426.

Ce projet Aliens the Musical autorise également le Xénomorphe d'Alien à sortir ses plus beaux pas de danse. Ou encore à user de son bel organe vocal, non pas pour tuer directement ou cracher de l'acide, mais bien pour chanter. C'est totalement WTF mais ça plaît ! « Je hais l'IA. Je la hais. Mais oh mon dieu, je serai prêt à dépenser tellement d'argent pour voir Alien the Musical dès la première » via YouSpoonyBard1.

« Ces images d'un Alien derrière un micro qui chante m'ont mis au sol. J'en meurs. C'est tellement cool » via Seek_n_hide. « J'ai cette image en tête d'un Xénomorphe qui sort sa petite bouche (ndlr : celle qui permet de tuer) pour atteindre la note la plus note » via Athenian_idealist11.

Voilà qui donnera peut-être des idées à certains...

Des projets en pagaille

En plus de la série Disney+ mentionnée plus haut, qui divisera sûrement vu l'angle choisi, un nouveau film est dans les tuyaux. Alien Romulus de Fede Alvarez (Evil Dead 2013, Don't Breathe). Vu le bonhomme, on s'attend à l'un des épisodes les plus sanglants de la saga. Il prendra aussi les anciens volets à contre-pied car le casting sera très jeune. Mais comme leurs aînés, ces jeunes hommes et femmes seront traqués par des Xénomorphes.

Selon l'insider Tom Henderson, Alien Isolation 2 serait également en développement. Ce qui serait une surprise absolument énorme. En effet, Creative Assembly avait dit que SEGA ne semblait pas très partant pour financer une suite. Pour l'heure, aucune info en revanche sur le studio qui pourrait être aux commandes.