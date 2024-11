Alien Romulus n'a pas rapporté autant d'argent que Prometheus, 350 millions de dollars contre 403 millions de dollars, avec un budget de seulement 80 millions de dollars, c'est une opération gagnante pour Disney et un succès sur tous les plans (critique et commercial). Un carton qui a mis des étoiles plein les yeux aux pontes de la firme aux grandes oreilles et à ceux de la fox qui sont tous prêts à exploiter le filon jusqu'au bout. Un nouveau film est annoncé, mais ça ne va pas plaire à tout le monde.

Une armada de nouveaux films Alien dans les années à venir ?

La 20th Century Fox est déjà prête pour Alien Romulus 2. « Nous travaillons actuellement sur une idée de suite. Nous n’avons pas encore tout à fait conclu notre accord avec Fede [Alvarez], mais nous allons le faire, et il a une idée sur laquelle nous travaillons » a déclaré Steve Asbell, le patron de la firme à The Hollywood Reporter. D'après l'homme, cette suite pourrait se focaliser sur les personnages de Rain (Cailee Spaeny) et Andy (David Jonsson), qui font partie des points forts d'Alien Romulus.

Si Fede Alvarez n'a pas encore officialisé la chose, il semble que Ridley Scott sera toujours le producteur et aura un droit de regard sur cette suite et tous les potentiels prochains films. « Cela n'aurait aucun sens de faire un autre film sans Ridley [Scott] et nous [Scott Free Productions] » a indiqué Justin Alvarado Brown, président de Scott Free Productions, auprès de The Hollywood Reporter.

Mais le réalisateur qui s'apprête à lancer Gladiator 2, le 13 novembre 2024 au cinéma, veut aussi clairement reprendre le contrôle de sa franchise et visiblement repasser derrière la caméra. Grâce au magazine américain, on apprend que Ridley Scott développe un nouveau film Alien, sans qu'on en sache plus. Est-ce que ce sera une suite à Covenant pour conclure ce début de trilogie ? Peut-être. Certains aimeraient revoir le personnage de David incarné par Michael Fassbender.

En tout cas, cette annonce va faire du bruit pour l'avenir de la saga culte, surtout après les critiques à l'encontre de Prometheus et Covenant justement. Si les planètes sont alignées, il pourrait même y avoir un film Alien vs Predator co-dirigé par Dan Tratchenberg (Prey) et Fede Alvarez. Et oui, ça n'inclut même pas la série Alien Earth prévu en 2025 sur Disney+. Du xénomorphe matin, midi et soir, en somme ! Miam ou beurk pour vous ?

Source : The Hollywood Reporter.