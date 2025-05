Après les résultats décevants de Dragon Age The Veilguard aux yeux d'Electronic Arts, le redéploiement de nombreux développeurs de BioWare sur d'autres jeux à venir de l'éditeur comme Battlefield 6, et des licenciements, un nouveau rayon d'espoir pointe pour Mass Effect 5.

L'équipage de Mass Effect 5 cherche de nouveau à s'agrandir

Huit ans après la déception Andromeda et le naufrage Anthem en 2019, BioWare n'en mène pas large, et Dragon Age The Veilguard ne lui a malheureusement pas vraiment permis de complètement sortir la tête de l'eau. Après des vagues consécutives de licenciements récentes, l'emblématique studio ne compterait aujourd'hui plus qu'une centaine d'employés, contre le double il y a quelques années. Ce qui reste de l'équipage travaillerait actuellement sur le très surveillé Mass Effect 5, mais avec quelques inquiétudes.

Il semblerait toutefois que cette équipe soit très différente de celle associée à la licence Dragon Age. Son chef de projet, Michael Gamble, un vétéran de la franchise, s'est à cet effet voulu rassurant à de nombreuses reprises quant au sort de Mass Effect 5. Selon lui, ce nouvel opus respecterait l'héritage de la trilogie originale, avec un ton mature et des personnages marquants. L'homme s'est d'ailleurs à nouveau manifesté sur son compte X.com en annonçant que BioWare recrute pour sa prochaine production majeure. « Rejoignez-nous pour construire le futur de Mass Effect », indique-t-il.

Ainsi, son studio recherche actuellement un artiste technique senior. Ce poste s'intéresse donc à la partie technique d'un jeu, qu'il s'agisse d'en assurer les bonnes performances, et le développement d'outils pour faciliter le travail des artistes. À son rythme, le développement de Mass Effect 5 se poursuit donc envers et contre tout, cinq ans après sa première annonce. Malgré tout, il ne devrait malheureusement pas sortir avant 2028 ou 2029, mais ne devrait en principe pas faire l'objet d'une annulation, contrairement à de nombreux autres jeux récemment tués dans l'œuf par Electronic Arts.

