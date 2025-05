L’édition 2025 de Japan Expo s’annonce déjà comme un rendez-vous immanquable pour les fans de Dragon Ball. Après l’annonce de la venue de figures historiques de la saga, comme Kazuhiko Torishima et Katsuyoshi Nakatsuru, l’événement confirme aujourd’hui la présence d’un acteur incontournable de l’ère moderne de la licence.

La Japan Expo 2025 parfaite pour les fans de Dragon Ball

En effet, Toyotaro, le dessinateur officiel de DBS sera présent à l'événement ! Avant de devenir un nom reconnu dans le milieu du manga, Toyotaro était avant tout un fan inconditionnel de l’œuvre d’Akira Toriyama. Très jeune, il découvre Dr. Slump, puis Dragon Ball, qu’il reproduit assidûment sur ses cahiers. Cette pratique autodidacte façonne peu à peu son style, fortement influencé par son maître.

C’est au début des années 2010 qu’il commence à se faire remarquer en ligne sous le pseudonyme Toyble, en publiant Dragon Ball AF, une suite non officielle devenue culte dans les cercles de fans. Ce projet amateur, soigné et fidèle à l’esprit original, attire l’attention des éditeurs.

Toyotaro

L’héritier de Toriyama

En 2012, Toyotaro fait ses premiers pas officiels dans l’univers du manga avec Victory Mission, un manga promotionnel lié au jeu Dragon Ball Heroes. Trois ans plus tard, en 2015, il est choisi pour illustrer Dragon Ball Super, supervisé par Toriyama lui-même. Depuis, il contribue non seulement au dessin, mais aussi au développement narratif de la série. Co-créant certains arcs et personnages comme Granola ou les ennemis du Super Hero Arc.

Toyotaro sera donc à Japan Expo du 3 au 6 juillet 2025. Si son planning n’a pas encore été précisé, sa venue est déjà un événement en soi, surtout pour les fans français de Dragon Ball. Dédicaces, conférences ou masterclass : les fans peuvent espérer un moment privilégié avec celui qui donne aujourd’hui vie à l’univers de Goku. Pas mal non ? Cela serait vraiment dommage de louper ça, surtout si vous êtes proche de Paris.

Source : Japan Expo