Un nouveau set LEGO disponible dans les sorties de juin 2025 a été annoncé, et il concerne l'une des séries d'animation les plus incontournables de tous les temps.

Après le leak, LEGO a confirmé la sortie du set 40787 Mario Kart Spiny Shell qui représente la carapace bleue. Un objet qui permet de faire son retard en visant un pilote en tête. Néanmoins, il ne sera pas disponible à la vente puisque son obtention est conditionnée à l'achat du set 72037 Mario Kart : Mario et kart standard, ou en échange de 2500 points Insider. Dans tous les cas, l'offre sera valable à partir de ce jeudi 15 mai 2025. Pendant ce temps, un set pour une licence archi culte et adorée s'annonce. Les fans vont se l'arracher.

Un nouveau set canon pour les sorties LEGO de juin 2025

LEGO en rajoute une couche au niveau de ses sorties estivales. Après les sets Marvel, Fortnite, Animal Crossing et 76304 Batmobile Batmobile Batman Forever, la firme spécialisée dans les briques se tourne vers l'une des séries d'animation les plus cultes de tous les temps : Les Simpson. Alors que la société a déjà régalé les fans avec le set 71006 La maison des Simpson, qui a été retiré du catalogue, elle compte les attraper à nouveau dans ses filets avec un ensemble 10352 LEGO Les Simpson Krusty Burger. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment superbe avec tout un jeu de couleurs bien pétantes. Date de sortie, prix, nombre de briques et de minifigurines ou encore dimensions, voici les détails à retenir.

10352 Les Simpson Krusty Burger

Le restaurant Krusty Burger sera l'une des sorties LEGO de juin 2025 à surveiller de très près. Même si ce set comporte moins de pièces que le précédent, les artistes semblent bien avoir bossé sur le sujet pour offrir une jolie reproduction de cet établissement emblématique de la série. Ce set 10352 LEGO The Simpsons Krusty Burger peut également s'ouvrir pour laisser apparaitre tout l'intérieur du fast-food avec sa cuisine, sa salle à manger, ses toilettes et même un drive. Mais cette nouveauté est bien plus détaillée que cela comme vous le verrez sur les images. À noter qu'elle sera accompagné de 7 minifigurines au total.

Référence : 10352 LEGO The Simpsons Krusty Burger

: 10352 LEGO The Simpsons Krusty Burger Date de sortie : 4 juin 2025 | Précommandes en avant-première pour les membres Insider du 1 au 3 juin 2025

: 4 juin 2025 | Précommandes en avant-première pour les membres Insider du 1 au 3 juin 2025 Prix : 199,99€

: 199,99€ Nombre de pièces : 1635 | 7 minifigurines (Homer, Bart et Lisa Simpson, Krusty fermier, Tahiti Bob, l'officier Lou et l'adolescent à la voix qui mue)

: 1635 | 7 (Homer, Bart et Lisa Simpson, Krusty fermier, Tahiti Bob, l'officier Lou et l'adolescent à la voix qui mue) Dimensions : plus de 23 cm de haut | 20 cm de profondeur | 24 cm de large

: plus de 23 cm de haut | 20 cm de profondeur | 24 cm de large Âge : 18+

















Source : boutique officielle.