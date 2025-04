Prime Video finit le mois d’avril 2025 en beauté en ajoutant un très gros film à son catalogue, histoire de compléter cette saga culte. Il s’agit là d'un très gros succès de 2023 aussi bien critique qu’au box-office où il a empoché suffisamment de millions pour pousser la franchise à se développer dans un avenir proche. Que le sort puisse lui être favorable…

Une film tirée d'une licence culte débarque sur Prime Video

Vous l’avez ? Oui, il s’agit bien du dernier épisode d’Hunger Games, célèbre saga littéraire pour jeunes adultes transformée en success story au cinéma grâce à quatre films portés par Jennifer Lawrence, véritable hyper star désormais. Alors que la quadrilogie de Katniss Everdeen est terminée depuis des années, et dispo sur Prime Video, Lionsgate et Metropolitan ont relancé la machine en 2023 avec Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur. Une préquelle qui nous raconte la montée au pouvoir de la famille Snow et des premiers jeux. Le film est ici porté par Tom Blyth, Hunter Schaffer (Euphoria) et Rachel Zegler (Blanche Neige). Un casting qui fonctionne très bien à l’écran et a certainement contribué à l’explosion du blockbuster.

Le film débarque donc dès aujourd'hui sur Prime Video et compte bien cartonné encore une fois. L’occasion pour ceux qui ne l'ont pas encore vu de rattraper leur retard avant la suite. Oui, un nouveau film est actuellement en production et s’attardera cette fois sur la jeunesse d’Haymitch, le mentor de Katniss dans la trilogie originelle interprétée par Woody Harrelson. Une fois encore, le film est une adaptation directe du livre éponyme sorti en mars 2025. Le long métrage devrait voir le jour d’ici novembre 2026 si tout va bien.

Bande-annonce de Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l'Oiseau chanteur sur Prime Video.

Source : Prime Video