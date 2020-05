Geoff Keighley annonce le Summer Game Fest, 4 mois de JV avec les poids lourds de l'industrie

Alors que nous savons depuis déjà un moment que la guerre de l'E3 n'aura pas lieu, certains snipers postés dans l'attente d'un moment de faiblesse semblent avoir jugé que l'heure était venue d'appuyer fermement sur la détente. Et parmi ces campeurs, on trouve un certain Geoff Keighley.

À voir aussi : IGN annonce "Summer of Gaming," son E3 en ligne, les premières infos

Le vétéran de l'industrie avait annoncé au mois de février renoncer à l'organisation de la cuvée 2020 de l'E3, celle qui devait faire la part belle au buzz et aux hommes-sandwichs d'Internet. Voici aujourd'hui venue l'heure de la contre-attaque, puisque l'ex-journaliste canadien annonce en vidéo le Summer Game Fest, un festival qui s'étalera sur pas moins de quatre (!) mois, de mai à août.

Et cette première édition se dote de quelques acteurs de poids, puisque de nombreux éditeurs ont déjà répondu présent au rendez-vous, et il faudra au moins compter avec 2K, Activision Publishing, Bandai Namco Entertainment, Bethesda, Blizzard Entertainment, Bungie, CD Projekt RED, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Private Division, Riot Games, Steam et Warner Bros. Interactive Entertainment.

Les joueurs du monde entier pourront participer à cette petite sauterie, puisque le Summer Game Fest prendra la forme d'événements en ligne, mais il ne faut pas pour autant s'attendre à de "simples" présentations, ou d'événements in-game comme Epic sait si bien les organiser. En partenariat avec Steam et Xbox (pour le moment), les joueurs pourront également profiter de démos limitées dans le temps, notamment via le Steam Game Festival, déjà annoncé du 9 au 14 juin prochains.

Quid de Nintendo ?

L'intéressé tient à décrire le Summer Game Fest non comme un événement classique, mais plutôt comme un "calendrier Google" dédié à l'industrie du jeu vidéo, et ne souhaite sur le papier pas faire de concurrence au site IGN et son Summer of Gaming du mois de juin.

Finalement, le seul point commun de tous ces nouveaux événements réside peut-être dans l'absence de Nintendo, qui ne prendra pour le moment part à aucun d'entre eux, qui tablait selon certains sur une présentation vidéo le mois prochain, mais pourrait être contraint de revoir ses plans, ces derniers pouvant comme chacun sait changer. Selon nos confrères de Games Industry, Keighley continuerait de négocier malgré tout leur présence.

L'E3 espère quant à lui être de retour du 15 au 17 juin 2021, mais rien n'a jamais été moins sûr...