IGN annonce "Summer of Gaming," son E3 en ligne, les premières infos

Ce n'est pas parce que les événements vidéoludiques sont annulés les uns après les autres que les éditeurs et autres constructeurs n'ont pas d'annonces à faire. C'est même tout l'inverse. Souhaitant couper l'herbe sous le pied des organisateurs de l'E3 et tirer la couverture (médiatique) sur lui, IGN vient d'annoncer son propre événement en ligne.

Le site américain IGN a annoncé qu'il tiendra en juin prochain un événement en ligne intitulé Summer of Gaming dont le but est de proposer les dernières nouvelles autour "des jeux à venir et de la prochaine génération de consoles." D'après IGN, 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital et THQ Nordic font partie des sociétés qui ont déjà accepté de participer à au Summer of Gaming.

IGN explique qu'il diffusera du contenu à la fois en direct et en VOD et qu'il sera question d'interviews de développeurs, de présentations de démos, de séquences de gameplay, de news, etc. Pour la presse et ses lecteurs, difficile de se réjouir de l'annonce d'un événement organisé par un média qui risque de monopoliser la couverture des jeux et consoles à venir. Et les médias ne sont certainement pas les seuls à voir le Summer of Gaming d'un mauvais oeil.

IGN à la rescousse ?

Une fuite ayant eu lieu au cours du week-end dernier a en effet révélé que l'Entertainment Software Association (ESA), organisme qui organise l'E3, a envisagé de faire appel à IGN pour organiser son véritable E3 en ligne en juin prochain. Le site américain a cependant estimé ne pas avoir besoin de l'ESA pour créer son événement. Et d'après des bruits de couloir, l'ESA serait sur le point d'annoncer que son E3 virtuel n'aura finalement pas lieu cette année.

Comme nous vous l'avons indiqué plus tôt aujourd'hui, l'ESA a déjà annoncé les dates de l'E3 2021. L'organisateur du salon se trouve désormais dans une situation délicate. Si les différents événements virtuels prévus pour le printemps et l'été, dont le Summer of Gaming, rencontrent le succès, la situation du coûteux E3 risque d'être encore plus fragilisée. Si les éditeurs finissent pas estimer qu'ils n'ont pas besoin d'un stand à l'E3 pour garantir une visibilité mondiale à leurs jeux, ils pourraient finir par réfléchir à deux fois avant de reprendre un stand dans les halls du Los Angeles Convention Center.