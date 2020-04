Le Steam Game Festival annonce sa prochaine édition

Lancé à l'occasion des Game Awards 2019 et renouvelé en mars dernier, au moment où aurait du se tenir la GDC, le Steam Game Festival va, comme promis, revenir pour donner l'opportunité au plus grand nombre de goûter à quelques jeux en avant-première.

Geoff Keighley voulait en faire un rendez-vous régulier. Et ça tient toujours. Le Steam Game Festival se de retour en juin prochain :

For the past few months I've thought a lot about new global and digital ways we could celebrate games the summer. Today the announcement of the Steam Game Festival: Summer Edition is the first preview of what's coming together. The Festival will also expand to more platforms. pic.twitter.com/Cl2mDtRCi2