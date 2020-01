eFootball.Pro League : Monaco en tête, le Celtic presque fanny, le point après deux journées

L'eFootball.Pro League saison 2 a démarré à la mi-décembre, peu avant la trêve des confiseurs. Alors que la 2e journée s'est achevée le week-end dernier à Barcelone, on vous fait le point sur les premiers matches de cette compétition disputée sur eFootball PES 2020.

À voir aussi : eFootball PES 2020 : Mezut Özil retiré du jeu en Chine

"Très déçu de cette performance. Va falloir continuer de bosser." Puis un peu plus tard, une fois l'esprit moins chaud et le verbe plus détendu : "On se console pour le moment avec cette première place au classement. Meilleur buteur et meilleur passeur de cette compétition aussi". Il est comme ça Walid Tebane : perfectionniste et jamais rassasié.

Pourtant, le trio formé par "Usmakabyle", "Lotfi" et "Kilzyou" permet ce mardi à l'AS Monaco eSports de trôner en tête du classement de la saison régulière de l'eFootball.Pro League, LA compétition pensée par le footballeur Gerard Piqué, co-organisée avec Konami et donc le club princier et "Usma" donc, sont tenants du titre.

Très déçu de cette performance. Va falloir continuer de bosser. https://t.co/hUqDpmsyyW - Walid Rachid Tebane (@Usmakabyle) January 11, 2020

Démarrée en décembre dernier à Barcelone, cette saison 2 voit en tout cas l'ASM mieux la démarrer que la précédente. Vainqueur à deux reprises d'Arsenal (6-1, 3-2), le club rouge et blanc a presque remis ça samedi dernier contre Boavista (2-2, 3-0), comptant trois succès, un nul, mais surtout 10 points à l'issue des deux premières journées.

C'est toujours trois de plus que le... FC Nantes, désormais piloté par les Français "Zizou", "Aazbabysk" et les Serbes "Kepa" et "Roksa", des noms pas inconnus pour les habitués de la PES League. Désormais appelée eFootball.Open (vous suivez ?). Solides face au Celtic (1-1, 4-1), les Jaunes avaient notamment perdu leurs premiers points un mois plus tôt face à Boavista (défaite 2-1, victoire 4-0). Le choc... fratricide qui les attend à la fin du mois contre Monaco devrait permettre de situer leur potentiel dans cette compétition.

Arsenal et le Celtic déjà dans le dur

Sans succès à l'issue de la première journée, accrochée par le Bayern, au roster désormais 100 % espagnol (Alex Alguacil, José, Mestre), la Juve, portée par un trio redoutable, avec champion du monde 2018 Ettorito, son teamate pour le titre en double la même année Luca Tubelli et le petit dernier "Lo Scandalo", a dominé les Allemands de Schalke 04, au roster inchangé cette saison. Ce sont donc quatre équipes à égalité de points (7) derrière l'AS Monaco et on y retrouve une autre formation nouvelle venue dans cette Ligue, avec Manchester United, portée par le champion de France 2016 "Kams".

A son aise face au Bayern (3-0, 0-0), un mois plus tôt, la formation mancunienne n'a pas pu faire le plein contre Arsenal, dans un match qui fleurait bon la Premier League et... le drapeau tricolore, avec Christopher Maduro Morais (ex-Boavista) et Alex Grd (ex-Nantes) dans les rangs des Gunners, soutenu par S-Venom (1-0, 0-1).

Avec une seule victoire dans la compétition, tout comme le Celtic, Arsenal est déjà dans l'obligation de faire le plein et ce, dès la 3e journée, face au Barça. Seul un point sépare les deux équipes, évidemment en quête de repères, avec un roster tout aussi neuf et sud-américain, surtout, côté catalan, avec la présence notamment du champion du monde 2017 "Guifera".

Le programme de la troisième journée de l'eFootball.Pro League (25 janvier)