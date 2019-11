PES 2020 : L'AS Monaco eSports s'offre un ambassadeur et c'est une star des réseaux sociaux

L'AS Monaco continue à doper son département esport. Après la prolongation de contrat de son champion du monde Walid "Usmakabyle" Tebane et son teammate Lofti Derradji, avec qui il a remporté la première saison de l'eFootball.Pro, le club monégasque a encore passé la vitesse supérieure sur eFootball PES 2020, en annonçant l'arrivée d'un ambassadeur. Et pas n'importe lequel.

Si vous êtes un fidèle du programme "Radio Sexe", qui a littéralement tout cassé sur le Net, au point d'avoir son propre focus à la TV ( une invitation sur le plateau de Clique, sur Canal +, ce n'est tout de même pas rien), vous avez forcément déjà vu sa ganache.

Et cela est encore plus vrai sur les réseaux sociaux, où le jeune homme dépasse les 100 000 abonnés (112 000 environ sur Twitter, notamment) et a réussi à fédérer une véritable communauté autour de lui, aussi bien pour sa passion du football et des jeux vidéo, que pour ses cours de coaching et de musculation.

Puisqu'il s'agit de lui, "JoëlPostBad" a encore franchi un cap de notoriété, autant que son nouvel employeur, puisque depuis plusieurs heures, le voilà ambassadeur de l'AS Monaco eSports et plus précisément du secteur concernant PES 2020, l'une des licences phares du club monégasque.

"Joël" vient donc renforcer le roster princier sur la simulation de Konami, non pas comme joueur, mais véritablement comme encadrant et soutien de Walid "Usmakabyle" Tebane et Lotfi Derradji, qui auront des enjeux importants cette saison, comme défendre leur titre à l'eFootball.Pro, qui ne devrait plus tarder à donner de ses nouvelles, en termes de calendrier comme de format.

Ses qualités de coach de vie lui permettront d'aider "les joueurs PES de la team AS Monaco eSports dans leur développement compétitif et personnel, précise le communiqué de l'ASM. Joël fera également suivre à tous les fans les aventures de l'équipe à travers des contenus exclusifs".

L'AS Monaco ne devrait pas en rester là côté annonces. Après le départ de Jeremy Jaeger, le club Rouge et Blanc doit toujours révéler l'identité du troisième joueur qui accompagnera Walid et Lotfi tout au long de la saison.