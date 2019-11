TEST du pad nacon Revolution Pro Controller 3 : La Revolution de coton

Nacon propose une nouvelle option dans la gamme de ses pads gamers. Ce Revolution 3 joue sur la gamme du même nom, mais n'a pas forcément les apanages du matériel très haut de gamme comme l'Unlimited Pro à laquelle elle ressemble pourtant énormément au premier regard. Mais nous l'avons regardée sous toutes les coutures.

Avec cette Revolution 3, nacon propose une option de plus dans la gamme de ses pads sont les prix débutent à 40€ pour culminer à 170€. Celui-ci reste sous la barre des 100€, mais vise un confort digne du meilleur de l'esport. En témoigne un packaging très proche de l'Unlimited avec son étui spécifique.

Une topographie très similaire à l'Unlimited.

Déguisée en Unlimited

On comprend que la communication soit axée sur ce sujet, puisque dès que l'on regarde la R3, on se trouve presque en face d'un Unlimited Pro (le fer de lance de la marque à 170€). La topographie est strictement identique, c'est exactement le même moule qui a été utilisé. L'ergonomie propose donc les mêmes avantages. Un design asymétrique, de nombreuses fonctions, un équilibre réglable avec des poids supplémentaires dans les parties latérales. Mais ilm y a également le même souci de confort pour les jeux de voitures, avec des gâchettes plus adaptées aux jeux d'action qu'à la conduite longue durée.

Dans l'ensemble c'est donc plutôt une bonne nouvelle et vous pouvez distinguer facilement la R3 de sa grande soeur grâce à des couleurs bien différentes. C'est le code couleur de la PS4 qui a été repris ici, comme en témoignent les boutons sur la face avant. La grosse différence, c'est le câble tressé de 3 mètres qu'il faut maintenant impérativement brancher sur la machine (PC ou PS4) via son interface USB-C.

Dès lors, on peut se demander ce qui fait l'intérêt de ce modèle pour le joueur moyen et pourquoi l'avoir orientée pro gaming.

Mêmes avantages et défauts au niveau des gâchettes.

Plus de fil, moins de sous

C'est très simple et c'est un des nerfs de la guerre ; le prix. La Pro Controller 3 est 70€ mois chère qu l'Unlimited. Le prix du sans fil qui s'envole pour une manette qui passe sous la barre des 100€ (99,99 pour être précis, ne rêvez pas). Mais ce n'est pas la seule chose qui manque. Vous ne pouvez plus personnaliser les sticks, ni changer leur angle de débattement. On pourrait dès lors être tentés de la comparer avec un autre modèle sans fil de la gamme, la toute simple manette asymétrique sans fil, encore 40€ moins cher.

On retrouve toutefois un autre aspect intéressant de la gamme avec les personnalisations possibles via le logiciel PC (Revolution Software 3). Vous pouvez ainsi remapper les touches, régler la courbe de réponse et sauvegarder quatre configurations dans la mémoire de la manette. C'est très appréciable si vous n'êtes pas satisfaits de la façon dont réagit votre DualShock.

Le fil, la configuration de la coque, c'est probablement ce qui pousse nacon à la présenter comme une manette Pro Gaming. Avec un fil, on s'affranchit des risques d'imput lag, de déconnexion et de fin de batterie. Si ce sont vos principales préoccupations, vous avez de quoi justifier son achat. Si c'est le confort de jeu et le prix qui sont prépondérants, vous devrez y regarder à deux fois.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN CHOIX A RÉFLÉCHIR La Revolution Pro Controller 3 est une proposition osée de la part de nacon. Certes, elle est bien moins chère que l'Unlimited, mais elle perd beaucoup en confort de jeu en conservant le filaire. Du coup, elle se rapproche plus d'une manette asymétrique "classique" qui est encore meilleur marché. Si vous avez l'intention d'augmenter votre confort de jeu sans jamais toucher aux réglages et sans vous considérer comme un pro gamer, vous aurez alors le réflexe naturel d'aller plutôt vers cette version asymétrique.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Le même moule que la version Unlimited.

Le logiciel de configuration et les 4 mémoires de configuration.

La qualité globale de fabrication.

Un câble en USB C facile à brancher sur le pad.

La présence d'une sacoche de transport pratique et solide. Des gâchettes toujours aussi peu pratique en appui continu/prolongé.

Un positionnement tarifaire trop élevé pour les prestations.