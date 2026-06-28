Un set LEGO ultra abordable vous permet de construire le seul et unique set Alien et il est absolument superbe. C'est à moins de 15€, un set que tout le monde s'arrache.

Alors que les soldes d'été sont lancés, LEGO multiplie les bonnes affaires avec de multiples offres sur de très gros sets, beaucoup tirés de licences cultes et très appréciées. Même l'imposant set Seigneur des Anneaux Barad-dûr peut être trouvé à prix réduit. Aujourd'hui c'est un set extrêmement abordable qui mérite toute l'attention des fans, d'autant plus qu'il est possible d'en faire une construction alternative parfaite pour les fans d'Alien. Et c'est bien l'une des seules façons d'avoir des objets de collection LEGO de cette licence d'ailleurs.

Un set LEGO à moins de 15€ qui permet de créer l'unique set Alien

Il est vrai que si certaines licences de science-fiction sont représentées, comme Star Wars, Avatar ou encore Jurassic Park, Alien n'en fait malheureusement pas partie. Qu'à cela ne tienne, des petits malins ont trouvé le moyen de créer un superbe Facehugger avec un set LEGO qui n'a pourtant strictement rien à voir puisqu'il s'agit normalement d'un adorable petit lapin. Détourner des sets est fréquent et certains fans en ont fait un véritable hobby. Par exemple, bien avant que LEGO ne décide de sortir son incroyable Minas Tirith, des fans avaient détourné un set pour le faire eux-mêmes. Aujourd'hui, toutefois, c'est Alien qui est à l'honneur et, plus important encore, le set est extrêmement abordable puisqu'il ne coûte qu'une vingtaine d'euros de base et il est actuellement en promotion à 13,99 €.



Le Lapin ©LEGO Group et le Facehugger ©Dicken, créateur

Du Lapin au Facehugger, il fallait y penser

Créer un superbe set LEGO avec un Lapin oui c'est possible avec le set LEGO #31162 L’adorable lapin. Une petite construction entièrement articulée de la tête aux pieds en passant par les oreilles. Conçu avec 326 briques, ce set permet officiellement de construire deux autres animaux : un lama et un phoque. Mais les fans ont quant à eux créé un incroyable Facehugger. Pour le construire, il suffit de suivre les instructions de construction que l'on vous met ci-dessous. Le résultat est plutôt surprenant et assez incroyable, un petit plaisir de fans.

Nom et numéro : L'adorable lapin #31162

Prix : 13,99 € (prix de base 19,99 €, soit −30 %)

Âge : 8 ans et +

Nombre de pièces : 326

Dimensions : le lapin construit mesure plus de 19 cm de haut



L'adorable lapinà partir de 14,29 € chez Alternate



Comment construire le Facehugger d'Alien avec le set LEGO Lapin Adorable ?

Vous pouvez suivre les instructions du créateur Dicken directement sur son compte Instagram ou suivre la video ci-dessous proposé par Brick Forge.