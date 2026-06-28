Apple TV a plusieurs nouveautés sous le coude pour le mois de juillet 2026 et il y a du très bon avec le retour de Silo et une nouvelle série évènement.

Apple TV prépare un mois de juillet 2026 avec quelques nouvelles sorties intéressantes. Au programme des prochaines semaines, le grand retour de Silo pour une troisième saison très attendue, mais aussi une mini-série explosive qui devrait cartonner sans trop forcer, portée par Anya Taylor-Joy. On pourra également noter l'arrivée d'un nouveau film prometteur, une comédie qui s'annonce comme l'une des bonnes surprises de l'été.

Tous les films Apple TV de juillet 2026

Apple TV aura quelques films. Le mois accueille Les fous du pickleball, une comédie sportive portée par un casting habitué au genre comme Jake Johnson, l'éternel Nick de New Girl, ou encore Ed Harris, Mary Steenburgen, Ben Stiller et même John McEnroe. On y suivra un joueur de tennis pro qui tentera de sauver un club de pickleball, un sport qu'il n'aime pas forcément. Pour clore le mois, Apple TV fait appel à une figure de l'animation pour les jeunes, ce bon vieux Snoopy qui reviendra avec toute sa galerie d'amis le 31 juillet dans un court-métrage familial inédit qui plaira forcément aux petits et aux grands enfants.

24/07 Les fous du pickleball

31/07 Snoopy présente : Rien ne vaut son chez-soi



Toutes les séries attendues de juillet 2026

Côté séries, Apple TV ne chôme pas non plus. Silo revient pour une saison 3 très attendue, avec une Rebecca Ferguson qui va avoir de nouvelles obligations et va, une fois encore, devoir affronter des adversaires et des secrets. Autre série importante en juillet 2026 sur Apple TV, Lucky est à surveiller de très près. Une mini-série mêlant thriller et action portée par une Anya Taylor-Joy en grande forme, accompagnée d'un casting cinq étoiles comprenant Annette Bening, Timothy Olyphant ou encore Drew Starkey. On suivra une jeune femme traqué par le FBI et un trafiquant extrêmement dangeureux à la suite d'un coup qui a très mal tourné. Enfin, une comédie familiale fermera la marche puisque Trying revient elle aussi pour une saison 5 sur Apple TV, qui promet tout un tas de nouvelles péripéties pour nos héros.

03/07 Silo – saison 3

08/07 Trying – saison 5

15/07 Lucky



Bande-annonce de Lucky, la nouvelle série évènement dispo le 15 juillet 2026

source : Apple TV