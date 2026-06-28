Cyberpunk 2077 continue de régaler les fans avec un nouveau collector à saisir pour les amateurs de son univers dystopique si particulier et fascinant.

Six ans après sa sortie, Cyberpunk 2077 a largement réussi à réparer ses erreurs du passé et à se hisser au rang de jeu culte. Ce tant grâce à son univers dystopique passionnant que son histoire déchirante, ses personnages inoubliables, sa très solide extension Phantom Liberty, une mise à jour 2.0 salvatrice à plus d'un titre, et aussi son ambiance sonore et musicale à la fois angoissante et trépidante. C'est justement ce qui est à l'honneur avec le nouveau collector qui nous intéresse ici.

Cyberpunk 2077 nous replonge dans son univers sonore dystopique

L'entreprise WRWTFWW Records, spécialiste des bandes originales de jeux vidéo, d'animes et de musique japonaise, a en effet récemment dévoilé une nouvelle collection de vinyles en lien avec Cyerpunk 2077, qui s'intitule « Future Sound of Night City ». Celle-ci compile 15 morceaux de la bande-son atmosphérique du titre de CD Projekt RED. Cette compilation en édition limitée comprend 3LP jaunes 45 tours dans un coffret trois volets comprenant également une feuille d'autocollants.

« Sous la direction de Rafał Grobel et Wojtek Sokół de Most Records, cette sélection de 15 titres propose un éventail varié de rythmes polonais électrisants de la bande-son de Cyberpunk 2077, oscillant avec fluidité entre techno, ambient, synthwave, bass music, industrial et IDM. Sinistre, puissante et empreinte d’une nostalgie futuriste, cette bande-son cinématographique et intemporelle capture donc à la perfection l’essence et l'atmosphère unique du chef-d'œuvre de CD Projekt RED », nous indique WRWTFWW Records.

Si vous avez de quoi écouter des vinyles et si vous souhaitez agrémenter votre collection de cette compilation mettant l'atmosphère de Cyberpunk 2077 à l'honneur, il est ainsi possible de la précommander sur des boutiques comme Fnac et Micromania, au prix de 59,99€.

Précommande chez Fnac (59,99)

Précommande chez Micromania (59,99)

Illustration de la compilation Cyberpunk 2077 « Future Sound of Night City » © WRWTFWW Records

Source : WRWTFWW Records