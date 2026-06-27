Tandis que la série d'animation Caped Crusader va lancer sa seconde saison chez nous sur Prime Video le mois prochain et qu'une série de films d'adaptation de Knightfall est dans les cartons, le récent festival d'Annecy a été le théâtre de plusieurs nouvelles annonces excitantes autour de Batman, avec d'autres séries à surveiller dans un avenir plus ou moins lointain pour les fans.

Absolute cinéma en vue pour Batman

Les fans du Chevalier Noir peuvent en effet ajouter de nouveaux programmes à la liste des adaptations à surveiller dans l'univers de Batman. À l'occasion du festival d'Annecy, DC Studios et Warner Bros. Animation ont en effet annoncé pas moins de deux nouvelles séries à venir prochainement. Il faudra toutefois repasser plus tard pour savoir quand sortiront exactement ces deux nouvelles séries estampillées Batman.

D'une part, nous avons une série d'animation qui s'intitule Absolute Batman, avec Scott Snyder en tant que producteur et showrunner, et qui adapte donc les comics de cette version très particulière de la Chauve Souris. Celle-ci présente pour la petite histoire une origine très différente de Bruce Wayne, qui est ici le fils d'un professeur d'école publique. Avec les moyens du bord, il va donc devenir un justicier qui dénote largement avec celui qu'on connaît, en plus de vivre dans les coins les plus défavorisés de Gotham. Une version de Batman résolument plus sombre, qui pourrait frapper très fort si la série respecte bien cette ambiance si unique.

En plus d'une série d'adaptation d'Absolute Batman, DC et Warner ont donc annoncé une autre série, qui s'intéresse cette fois à sa légendaire némesis, le Joker. Il est cette fois question de Laugh Riot, qui place le Prince de Gotham dans une croisade à travers les bas-fonds de la ville pour retrouver l'assassin de Batman. Cette série compterait Yasuhiro Aoki (Naruto The Last) au poste de réalisateur, et Jason DeMarco (Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim) en tant que producteur.



© DC Studios/Warner Bros. Animation

Source : Variety