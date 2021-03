Respawn Entertainment et Panic Button, habitué aux portages, ont relevé le défi de créer une version d'Apex Legends sur la Nintendo Switch. Malgré des bases solides, la qualité du jeu en prend un coup.

Annoncée il y a plus d'un an et reportée à cause de la pandémie du COVID-19, la version d'Apex Legends sur Nintendo Switch était très attendue. Après de nombreuses heures passées dessus, que retient-on de cette version du Battle Royale de Respawn ?

Le Battle Royale à courte-distance

Pour commencer, des sacrifices importants ont été faits sur la qualité des graphismes. Certes, la faible résolution du jeu était déjà annoncée : 576p en mode portable et 720p sur TV, ce qui est inférieur aux autres plateformes.

Mais la réduction maximale des détails et textures de l'environnement ne suffit pas à optimiser correctement cette version, comme en témoignent les fréquentes chutes de frame rate, et ne permet pas de voir les ennemis d'aussi loin que sur les autres versions. Les personnages sont flous et à partir d'une certaine distance ; les ennemis, les effets des balles et de leurs compétences disparaissent purement et simplement si le joueur n'utilise pas son viseur.

Du côté du nombre d'images pas seconde, le downgrade était aussi annoncé : le jeu tourne à 30 FPS, et non pas à 60 comme certains jeux disponibles sur la plateforme. C'est l'un des éléments qui rend le cross-play compliqué surtout en mode compétitif, alors que les joueurs sur console et sur PC ont parfois le triple pour obtenir les informations plus vite.

Mais c'est là que le bât blesse : en mode portable, il est difficile de profiter d'une expérience de jeu agréable à cause de cette fluidité malmenée. Le jeu ne tourne presque pas à 30 fps et descend à 15, voire 10 en combat ou dès qu'un changement s'opère à l'écran. Ce problème rend le jeu sans grand intérêt si la Switch n'est pas en mode TV, où les fps sont plus stables et la résolution meilleure. Et sur téléviseur, un joueur qui possède une autre console aura tout intérêt à choisir l'autre plateforme pour jouer à Apex Legends.

Jouer au Joy-Con ou à la manette ?

Du côté du gameplay, Panic Button a réussi son coup : les commandes sont intelligemment déterminées. Elles permettent de pouvoir ping, ouvrir son inventaire, loot et combattre efficacement. L'expérience de jeu s'avère plus agréable en utilisant une manette Switch, notamment pour ses joysticks qui retranscrivent mieux les mouvements en permettant à la fois de se retourner vite, à la fois de viser avec précision.

Sur Joy-Con, c'est une autre histoire : il est très difficile de viser avec précision, sauf pour les joueurs habitués à manier la fonctionnalité du gyroscope. Le personnage met aussi plus de temps à se retourner, ce qui peut être fatal dans un duel rapide. En définitive, les deux appareils peuvent convenir en fonction des habitudes des joueurs.

Les bugs s'en mêlent

L'autre source principale des critiques est le nombre de bugs au lancement du jeu. Il est certain que Respawn Entertainment et Panic Button vont collaborer pour en corriger un maximum au fil des mises à jour, mais pour le moment, ils sont nombreux et touchent beaucoup de fonctionnalités différentes. De notre côté, nous n'avons pas pu communiquer efficacement en utilisant l'audio en mode portable ; le son était brouillé tout au long des sessions de jeu.

D'autres joueurs se retrouvent bloqués dans le tutoriel à cause de divers bugs. En outre, les serveurs ont lutté en provoquant du lag dans beaucoup de parties, mais ce souci devrait naturellement se régler. Après tout, c'était un défi technique colossal : Apex Legends est un jeu lourd qui demande une très bonne configuration pour proposer une bonne expérience de jeu, en particulier par rapport à ce que peut proposer la Switch.

En se fiant au contenu qualitatif post-launch qui a été apporté sur les portages précédents de Panic Button, la version d'Apex Legends sur Switch devrait s'améliorer au fil des mois. Mais pour son lancement, c'est un raté.