Marvel doit absolument remonter la pente et empêcher que son empire du MCU ne dégringole davantage. Bien conscience de ses faiblesses actuelles, la société veut se recentrer en évitant, entre autres, ce sentiment d'overdose ressenti par les fans. Des fans qui ont l'impression d'être englouti sous les longs-métrages et séries, mais qui ne s'y retrouvent surtout plus en termes de qualité. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'entreprise de production aurait pris une décision qui devrait rassurer les plus inquiets... ou pas !

Marvel aurait un réalisateur pour le futur X-Men et Black Panther 3

Après le leak d'un projet secret, Marvel Studios est encore au cœur de rumeurs et de fuites. Selon les informations de Mytimetoshinehello - à prendre avec des pincettes -, le réalisateur Ryan Coogler aurait officiellement signé pour Black Panther 3. Mais en soi, ce n'est pas réellement un scoop. Voici ce qu'avait déclaré Letitia Wright, l'interprète de Shuri, en amont des Golden Globes 2023.

« Je pense que c'est déjà en cours. Vous savez, nous venons de vivre deux merveilleuses années à faire Wakanda Forever, et tout le monde s'est réuni pour le soutenir. Nous avons besoin d'une petite pause et Ryan Coogler doit s'y remettre, donc ça va prendre un peu de temps. Mais nous sommes très impatients de pouvoir vous montrer tout ça ». Marvel aurait donc fait son choix pour ce troisième épisode, mais aussi pour une autre licence très chère dans le cœur des fans. L'internaute indique que Ryan Coogler aurait été également choisi pour le nouveau film X-Men.

Si ça se confirme, les fans Marvel ont quand même de quoi être rassurés. Bien que Black Panther Wakanda Forever ait plus divisé, le précédent volet reste une valeur sûre du MCU. Mais Coogler a également pu démontrer ce qu'il valait avec le film Creed : L'Héritage de Rocky Balboa. Il est probable que Marvel ne commente aucune de ces deux rumeurs, et qu'il faille patienter jusqu'à l'annonce officielle. En attendant, on retrouvera l'un des X-Men les plus légendaires, Wolverine, dans le très prometteur Deadpool 3.