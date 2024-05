La série Prime Video en question est Blade Runner 2099, qui se laisse désirer par les fans de l'œuvre de Ridley Scott. Ils ont désormais une autre raison d'être curieux de voir ce que l'avenir dystopique nous réserve, puisque la talentueuse Michelle Yeoh rejoint le casting dans le rôle principal.

La série Blade Runner 2099 de Prime Video portée par Michelle Yeoh

Michelle Yeoh a en effet reçu l'Academy Award de la meilleure actrice pour sa superbe performance dans l'excellent « Everything Everywhere, All at Once ». Prime Video trouve ainsi en elle une véritable star pour porter sa série Blade Runner 2099. Celle-ci ne dispose malheureusement pas encore de date de sortie. Elle a pourtant été annoncée en 2021 par Ridley Scott, et mise en production par Amazon en février 2022. Le tournage a quant à lui débuté en février de cette année.

Pour rappel, la future série Prime Video se veut être la suite du film Blade Runner original sorti en 1982 et de Blade Runner 2049 sorti en 2017. Puisque Michelle Yeoh y occupera le rôle principal, tel ne sera pas le cas de Ryan Gosling, qui occupait ce poste dans le précédent film. Prime Video n'a pour l'instant pas précisé si l'acteur fera également partie du casting. La série sera en tout cas chapeautée par Silka Luisa. Ridley Scott en sera quant à lui le producteur exécutif.

En attendant d'autres nouvelles de la série, les fans de Blade Runner peuvent également aller voir du côté de Crunchyroll avec Black Lotus.