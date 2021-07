PS5 : La "grosse surprise" du prochain événement de Sony aurait été révélée

Des bruits de couloir affirment depuis plusieurs jours qu'il se trame quelque chose en termes d'annonce du côté de chez Sony. Ces mêmes bruits indiquent même que le constructeur nippon pourrait très prochainement diffuser un événement de type State of Play. Mais malheureusement pour le géant de l'électronique, il se pourrait qu'une bourde ait révélé une surprise qu'il préparait.

Il y a quelques jours, nous vous indiquions que selon plusieurs insiders et journalistes anglophones évoquaient la tenue prochaine par Sony d'un événement en ligne au cours duquel des nouvelles de jeux déjà annoncés seraient données et des annonces seraient faites.

L'une de ces dernières, évoquée explicitement, concernait celui que l'on surnommait alors Ghost of Ikishima. Même si elle n'a pas été faite pendant un State of Play, l'information a en grande partie été confirmée quand Sony a dévoilé Ghost of Tsushima Director's Cut.

Un des insiders à s'être exprimé au sujet de cet événement Sony à venir est "Nick" du podcast XboxEra. Dans un tweet publié la semaine dernière, il expliquait que le constructeur japonais préparait une "grosse surprise" pour cette occasion et qu'il espérait que cette dernière ne fuiterait pas.

Ratage interne

Mais malheureusement pour ceux qui ne veulent pas se faire "spoiler" les annonces, il a affirmé dans un message publié plus tôt aujourd'hui, que cette surprise a fuité. Et que, contre toute attente, cette fuite résulte d'une bourde de Sony lui-même :

Il semblerait que le compte Twitter de Sony Japan a déjà spoilé cette surprise car on m'a informé que la surprise était l'acquisition de Bluepoint (par Sony).

La semaine dernière, lorsque Sony a annoncé avoir racheté Housemarque (Returnal), le compte Twitter officiel de PlayStation Japan, ainsi que le PlayStation Blog japonais officiel, ont accompagné cette annonce d'une image annonçant que Sony avait racheté Bluepoint Games.

Si cette image tout ce qu'il y a de plus officielle a été rapidement supprimé, il ne lui a fallu que quelques secondes pour faire le tout du monde. Pour info, Bluepoint Games est un studio spécialisé dans les remakes et remasters. C'est par exemple à lui que l'on doit le remake de Demon's Souls sorti sur PS5.

À noter au passage que selon ce même "Nick," l'événement à venir de Sony devrait également être le théâtre de la première présentation de gameplay de God of War Ragnarök. Bien évidemment, même si "Nick" est généralement fiable, et que la nouvelle partie de Ghost of Tsushima a été officialisée, tous ces éléments doivent encore être pris avec des pincettes.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Sony n'a toujours pas annoncé de State of Play. Pour rappel, les insiders donnent le jeudi 8 juillet prochain comme date de ce nouveau State of Play.

Que pensez-vous de cette situation ? L'annonce du rachat de Bluepoint aurait-il pu faire office de surprise satisfaisante s'il n'avait pas fuité ? Pensez-vous que Sony va diffuser un State of Play cette semaine ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.