PlayStation Japon aurait fait fuiter par erreur le rachat du studio du remake PS5 de Demon's Souls

Il y a tout juste quelques dizaines de minutes, Sony a annoncé en bonne et due forme son rachat du studio finlandais Housemarque (Returnal). Il se pourrait cependant que cela ne soit pas le seul rachat de studio que le géant japonais a à annoncer. C'est en tout cas ce que pousse à croire une bourde justement venue du pays du soleil levant.

Une annonce comme celle du rachat d'un studio est préparée un certain temps en avance. Les comptes officiels sur les réseaux sociaux dans les différents territoires sont prévenus et à l'heure H, ils sont généralement prêts à publier la version localisée de l'annonce. Il arrive cependant qu'il y ait des couacs, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de PlayStation Japan.

Alors que différents comptes officiels de PlayStation annonçaient le rachat par Sony de Housemarque, avec une image de présentation adaptée, celui de PlayStation Japan relayait ce même rachat mais l'accompagnait d'une image (postée aussi bien sur Twitter que sur le PlayStation Blog nippon officiel) annonçant le rachat de Bluepoint Games, le studio derrière le remake PS5 de Demon's Souls.

Rien ne se perd

Le visuel diffusé de toute évidence par erreur par PlayStation Japan est similaire à celui associé au rachat de Housemarque, à la différence qu'il contient le logo officiel de Bluepoint Games ainsi qu'une image tirée de Demon's Souls sur la fresque en arrière-plan. Sans surprise, PlayStation Japan a rapidement corrigé son erreur. Mais Internet étant Internet, l'image a été sauvegardée sur Twitter et relayée par le célèbre twittos "Nibel." Cette dernière, qui ne laisse pas vraiment de place au doute, est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Pour rappel, Bluepoint Games est un studio américain spécialisé dans les remasterisations et les remakes. Au cours des dernières années, il a travaillé sur nombre de projets pour le compte de Sony. Il est par exemple derrière Uncharted : The Nathan Drake Collection, Gravity Rush Remastered, ainsi que sur les remakes de Shadow of the Colossus et donc de Demon's Souls.

Bien évidemment, il ne peut pas être totalement exclu qu'il s'agisse d'une véritable erreur de la part de PlayStation Japan. Cela paraît cependant peu probable. En effet, pourquoi Sony disposerait-il déjà d'une image officielle annonçant le rachat de Bluepoint Games si ce rachat n'était pas déjà prévu ou même acté. De toute évidence, la véritable question est désormais de savoir quand Sony va officialiser le rachat de Bluepoint Games.

