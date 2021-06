PlayStation rachète le studio derrière Returnal, l'avenir évoqué

Jim Ryan, l'actuel président de Sony Interactive Entertainment, n'a jamais caché que sa société ne fermait pas la porte à d'autres rachats de studios. La chose se confirme aujourd'hui, le géant japonais venant d'annoncer une nouvelle acquisition. Et cette fois, la surprise n'est pas totale, le studio absorbé étant un partenaire de longue date.

Sony vient d'annoncer que Housemarque, studio derrière Returnal sorti plus tôt cette année sur PS5, a rejoint les PlayStation Studios. Autrement dit, le studio finlandais fondé en 1995 vient d'être racheté par Sony.

Dans un message publié sur le PlayStation Blog officiel, Hermen Hulst, le président des Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, se félicite de cette acquisition et se dit fan de Housemarque depuis la sortie de Super Stardust HD sur PS3.

De son côté, Ilari Kuittinen, le co-fondateur et directeur général de Housemarque, se réjouit évidemment lui aussi de se rapprochement avec le géant de l'électronique :

Notre fort partenariat avec Sony Interactive Entertainment a commencé avec Super Stardust HD sur PS3 et nous avons depuis créé des jeux inspirés par l'arcade sur toutes les plates-formes PlayStation. [...]



Nous sommes tellement excités de rejoindre la famille des PlayStation Studios ! Cela donne à notre studio un avenir clair ainsi qu'une opportunité stable de continuer à proposer des approches centrées sur le gameplay, tout en continuant d'expérimenter avec de nouvelles méthodes de proposition de la narration et de repousser les limites de cette forme d'art moderne. [...]



Avec le soutien de SIE et sa famille de studios, nous pouvons véritablement croître de manière à gagner notre place dans l'industrie et montrer ce que Housemarque peut créer sans limitations.

Push the boundaries

Logiquement, cette acquisition va permettre à Housemarque de bénéficier de ressources plus importantes et donc de faire monter en gamme à ses jeux. Dans une interview accordée en marge de cette annonce au site du magazine japonais Famitsu, Hermen Hulst et Ilari Kuittinen expliquent que les discussions concernant ce rachat ont début en 2020 mais ont été retardées par Returnal.

Pour ce qui est de l'avenir, l'article de Famitsu révèle que des suites de ce rachat, le studio va grandir (en superficie et en nombre d'employés). Et en ce qui concerne le prochain titre de Housemarque, ce même article indique qu'il va aller "au delà" de ce que propose Returnal tout en continuant de mettre l'accent sur le gameplay. Sans surprise, il est pour l'instant trop tôt pour que d'autres informations à propos de ce nouveau jeu ne soient diffusées.

