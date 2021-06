PS5 : Sony préparerait un événement pour bientôt avec une "grosse surprise" et du GoW Ragnarök

Plus tôt ce mois-ci a eu lieu l'édition virtuelle de l'E3 2021. Comme c'était déjà le cas du temps où le salon se déroulait encore en présentiel, Sony n'a pas souhaité prendre part aux festivités. Mais cela ne veut pour autant pas dire que la firme de Jim Ryan n'a rien à dire ou à montrer aux joueurs.

Divers insiders et autres leakers clament depuis plusieurs jours que Sony prépare actuellement un événement virtuel du type State of Play au cours duquel il montrera des jeux à venir et fera des annonces (certains avancent même la date du jeudi 8 juillet prochain). Et à en croire certains de ces mêmes insiders, une partie du contenu de ce stream serait déjà connu.

Les derniers bruits de couloir concernant ce potentiel événement Sony vient de "Nick" du podcast XboxEra. Source de plusieurs scoops, l'insider explique sur son compte Twitter que selon ses sources, les premières images de gameplay de God of War Ragnarök seront montrées au cours de la prochaine émission de Sony. Le jeu, actuellement en développement chez Sony Santa Monica sur PS5 et PS4 a récemment été "repoussé" à 2022.

Autre rumeur diffusée par "Nick," celle de la présence au cours de l'émission de Sony d'une "grosse surprise" qui n'a pas encore fuité. Visiblement au courant de ce qu'est cette surprise, le podcaster australien n'en dit pas plus à son sujet. Il ajoute simplement qu'il espère qu'elle ne fuitera pas, contrairement à Ghost of Ikishima, afin qu'elle ait plus d'impact chez ceux qui n'aiment pas que le contenu des conférences soit "spoilé."

Verdict d'ici quelques jours ?

À propos de Ghost of Ikishima justement, il convient de rappeler que ceux qui n'ont pas tout suivi que plusieurs insiders et journalistes anglophones ont découvert que Sony préparait actuellement une extension standalone du très populaire Ghost of Tsushima. Selon eux, ce Ghost of Ikishima pourrait sortir dès cette année sur PS5 et très certainement sur PS4.

Voici donc ce qui circule actuellement à propos de ce potentiel stream estival de Sony. Comme toujours avec les rumeurs de ce type, tous les détails listés ci-dessus sont à prendre avec les pincettes de rigueur. Si Sony prévoit bel et bien une "conférence" pour le début du mois de juillet, il ne tardera pas trop à l'annoncer officiellement. Pour rappel, PlayStation/Sony a d'ores et déjà confirmé qu'il prendra part au Summer Game Fest 2021. Il ne serait donc pas étonnant qu'il diffuse un nouveau State of Play dans les jours à venir.

Que dites-vous de ces différentes rumeurs ? Les estimez-vous crédibles ? Qu'aimeriez-vous voir au cours d'un prochain State of Play ? Et si Sony prépare vraiment une surprise, de quoi pourrait-il être question selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.