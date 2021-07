Among Us : 15 millions de joueurs en plus grâce à la gratuité de l'Epic Games Store

Among Us va toujours très bien, merci pour lui. Le jeu d'Innersloth qui fêtait il y a quelques jours les trois ans de son lancement sur smartphones continue d'afficher une santé à la limite de l'insolence. Et ce n'est pas sa période de gratuité récemment proposée via l'Epic Games Store qui va y changer quoi que ce soit, bien au contraire.

Alors que le carton des streamers de l'année 2020 se fait toujours attendre sur les consoles de l'actuelle et de l'ancienne génération, sa période de gratuité via la boutique en ligne d'Epic a permis de réaliser un nouveau carton : entre le 27 mai et le 3 juin dernier, le jeu a été téléchargé pas moins de quinze millions de fois.

Oui oui, 15 millions :

Fun fact! During the free week on @EpicGames (May 27 - June 3)...



✨OVER 15 MILLION COPIES✨ of @AmongUsGame were claimed!!



Welcome to the crew and thank you for downloading and playing. We're blown away! 🚀🪐 pic.twitter.com/IF5vwMSxro - Innersloth (@InnerslothDevs) June 29, 2021

D'ordinaire facturé 3,99 euros, Among Us a une nouvelle fois cassé le game, quelques mois seulement après avoir fièrement décroché le record du jeu le plus fréquenté de tous les temps durant le mois de novembre dernier. Voilà qui devrait ne rien "arranger" à l'affaire.

Les quinze millions de nouveaux traîtres joueurs ont en sus pu profiter de la nouvelle map The Airship, disponible depuis avril dernier, en attendant de découvrir ce que le trio Liu/Bromander/Willard nous réserve pour la suite, le succès post-launch de leur jeu ayant passablement compliqué leur rythme de travail en multipliant les interlocuteurs et les cases à cocher.

En attendant de précisément découvrir à quelle date il débarquera sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, Among Us est toujours disponible sur Android, iOS, Nintendo Switch et PC.