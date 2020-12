Among Us est devenu le jeu le plus fréquenté OF ALL TIME en novembre

Sorti au départ en 2018, et développé par trois inconnus au bataillon de Joinville, Among Us est en passe de devenir un véritable phénomène de "society" , au même titre, ou presque qu'un certain Fortnite, les moyens en moins (largement). Le jeu d'imposture et de trahison intense, devient en effet le jeu vidéo le plus joué mensuellement de TOUS LES TEMPS. Oui, oui, moi aussi je...

Si l'on avait vu ceci venir, certains auraient pu devenir milliardaire sur le champ, en pariant sur ce jeu venu de nulle part, et qui pourtant, casse la baraque comme rarement un titre ne l'avait fait précédemment.

Among Us est sans aucun doute le jeu-phénomène de cette drôle d'année 2020. Sorti en 2018 donc, c'est essentiellement grâce à des streamers qu'il a dépassé le cadre étriqué de la toile mondialisée. Devenu depuis un succès culturel à part entière, il n'a cessé de glaner des trophées, et de conquérir le coeur des joueurs et den ombreuses plateformes vidéoludiques.

Pour preuve, les données à son sujet ne mentent guère, et vont forcément vous étonner.

Un succès fou parmi nous ?

En effet, chers aminches, c'est la société de recherche SuperData qui a montré que le jeu comptabilisait à ce jour "environ" un demi-milliard d'utilisateurs actifs en novembre 2020. Oui, 500 millions.

Certes, la version mobile est gratuite, et que les versions PC et Switch (récemment sortie) ne valent que quelques euros, mais tout de même la prouesse est assez éloquente pour être super signalée. SuperData souligne d'ailleurs que c'est une vraie performance réalisée sur un seul mois, et qui lui fait dire que cela en fait le jeu le plus populaire de tous les temps en termes de joueurs mensuels. Rien que ceci.

Qui sera LA révélation de 2021 ? Seul l'avenir nous le dira... peut-être.

Among Us est disponible sur Switch, PC et tous les appareils mobiles compatibles iOS et Android. Le jeu arrivera également sur Xbox Series X / S, Xbox One et Xbox Game Pass dans le courant de l'année 2021. Une nouvelle carte, appelée Airship, devrait également arriver en 2021.