Among Us : La carte The Airship est disponible

Présenté durant la dernière cérémonie des Game Awards, dont il a été un des grands gagnants, le nouveau terrain de jeu du "Loup-Garou spatial" d'InnerSloth est arrivé. Il fait partie d'une mise à jour comprenant bien entendu d'autres nouveautés.

La dernière mise à jour d'Among Us est disponible, et avec elle la quatrième map tant attendue, baptisée The Airship. Il s'agit de la map la plus vaste du jeu à ce jour. L'update, gratuite, inclut d'autres zones, des chapeaux inédits, de nouvelles tâches à accomplir comme le polissage de pierres précieuses et le vidage des ordures. Il devient également possible de choisir sa zone de départ et la mobilité a été améliorée à l'abord des échelles et des plates-formes mouvantes.

Nouveau look et gros lobbies

En plus de la présentation de la mise à jour et de la révélation d'un nouveau code de conduite, l'annonce parle de l'avenir. Cherchant à embaucher deux programmeurs supplémentaires, InnerSloth parle de la feuille de route, qui comprend notamment un changement visuel :

Une refonte complète du style artistique ! Puffballs a complètement mis à jour le style artistique avec des lignes plus épurées et un processus d'animation plus facile. J'ai hâte que vous le voyiez bientôt !

Puffballs a complètement mis à jour le style artistique avec des lignes plus épurées et un processus d'animation plus facile. J'ai hâte que vous le voyiez bientôt ! De plus grandes tailles de lobby pour que vous puissiez jouer avec jusqu'à 15 joueurs. Compte tenu de la taille du dirigeable, nous espérons que ce sera une façon amusante de se réunir avec encore plus d'amis.

Compte tenu de la taille du dirigeable, nous espérons que ce sera une façon amusante de se réunir avec encore plus d'amis. Mises à jour plus fréquentes et plus transparentes de notre part ! L'un de nos grands objectifs est de simplement vous montrer le processus de développement, ce qui se passe dans les coulisses, et pour vous, grandissez avec nous. Nous avons tellement appris et nous ne voulons rien vous cacher dans ce domaine. Comme c'est étrange !

Pour finir, sachez que les peluches officielles des crewmates d'Among Us sont en vente pour la modique somme de 20 dollars.

Among Us est disponible sur iOS, Android, PC, et Nintendo Switch.