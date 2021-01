Among Us : Les développeurs s'expliquent sur le rythme des mises à jour

S'il est un studio pour qui 2020 a été un rêve éveillé, c'est bien celui du trio formé par Marcus Bromander Forest Willard et Amy Liu. Deux ans après sa sortie,leur dernier jeu en date est devenu un phénomène mondial, et les fans sont des petites bêtes impatientes.

Cela fait maintenant quelques semaines que vous et vos amis de confinement espérez pouvoir jouer les imposteurs ou les chasser dans un tout nouveau niveau d'Among Us, l'Airship. Et que vous attendez que certaines corrections soient apportées rapidement.

La vie n'étant malheureusement pas aussi simple dans la réalité que pour un plombier ou réparateur de photocopieuse dans des films olé-olé, tout cela prend du temps. Mais parce que nous vivons dans un monde où les impatients sont rois et veulent des explications, même quand tout semble évident, Innersloth a, dans son dernier post de blog, abordant 2020 et évoquant rapidement la feuille de route pour le début de l'année 2021, souhaité clarifier la situation sur le délai entre les mises à jour.

Among Us a attiré beaucoup de monde assez tard, en 2020, ce à quoi nous ne nous attendions pas, et cela a marqué de nombreux changements pour nous. Sans entrer dans des considérations organisationnelles, non seulement avons dû revenir au travail sur Among Us après avoir pensé que nous en avions terminé, mais nous avons également été obligés de nous mettre dans des dispositions sur le long terme pour travailler sur le jeu. Nous avons passé deux mois à nous restructurer, à définir de nouveaux processus et à trouver des partenaires externes pour nous aider à gérer. À l'origine, il n'y avait que trois amis qui travaillaient ensemble (et maintenant je suis là pour que ça fasse quatre, salut), mais si nous voulions que cela fonctionne à long terme et embaucher, nous devions rationaliser les choses. Il s'agissait de travail en coulisses, et même si cela signifiait du temps loin du jeu, cela facilitera le développement du jeu pour nous, maintenant et à l'avenir. Sans parler des plateformes supplémentaires (Nintendo Switch et Xbox), cela signifie plus de support, des certifications à passer, etc. Nous avons l'aide de nos partenaires de portage pour cela, mais cela signifie toujours que nous devons nous assurer que tout sera pris en charge sur ces plateformes. Il y a une tonne d'autres choses qui échappent à notre contrôle (problèmes juridiques, réunions, planning), donc parfois ces choses prennent aussi plus de temps.



Merci beaucoup pour la patience pendant que vous attendez la prochaine grande mise à jour ! Nous voulons faire plus pour vous montrer à quel point nous sommes reconnaissants, mais sans sacrifier la qualité et les valeurs que nous avions avant que tout cela n'explose.

Le succès inattendu, qui a mené vers l'annulation d'une suite, tout de même, oblige donc une toute petite structure à redoubler d'efforts pour satisfaire les joueurs et ne pas voir sa création lui échapper. C'est du boulot. C'est pourquoi il faudra attendre, gentiment, sans grogner.

Among Us est disponible sur iOS, Android, PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S. Rien concernant les PS4 et PS5... Pour le moment.